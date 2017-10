Tänak jätkab jahti esikohale

Eesti parima ralliekipaaži reedest päeva Kataloonia kruusateedel ei saa kindlasti kirjeldada kui ideaalset. Hommik algas küll kohe katsevõiduga, kuid liidrikoht libises käest kolmandal, ralli pikimal, 39-kilomeetrisel Terra Alta katsel, kui meie meeste Ford Fiesta parem esirehv vaikselt tühjaks hakkas jooksma.

«Juba asfaldi peal tundsime, et masin ei keeranud, nagu tahaks. Tuli käsipiduriga natukene juurde anda. Eks see olegi rehvi aeglase tühjenemise teema, et suurt vahet sellest sisse ei tule, aga igas kurvis kaotad natuke,» selgitas umbes kümnesekundilist ajakadu Järveoja.

«Isegi hästi, päris tühjaks ei läinud,» lisas kõrvalt Tänak.

Tänak pidi terve päeva piduritega maadlema

Päeva teine pool koosnes samade katsete kordusläbimistest ning taas põhjustas Tänakule enim muret Terra Alta. Niigi terve pärastlõuna auto käitumise üle rahulolematust väljendanud saarlane sõitis nüüd läbi teeaugust. «Peale seda kadus osa pidureid ära, mis tegi olukorra veidi keeruliseks. Mingi aeg sõitsime viisakamalt, pumpasime pidurid uuesti üles ja nad tulid tagasi,» rääkis Tänak hinnanguliselt viis kilomeetrit vaevanud hädast. Taas oli ajakadu aga pigem pisike – katse lõpus oldi kiireimast mehest, tiimikaaslasest Sebastien Ogier’st 3,5 sekundi kaugusel.

Kokkuvõttes lõpetasid Tänak ja Järveoja reedese päeva neljandal kohal. Vahe tagumisest stardipositsioonist selgelt kasu lõiganud Andreas Mikkelseniga oli aga meeldivalt pisike – 6,3 sekundit. Üldse mahub esiviisik 7,1, esimesed seitse kuraditosina sekundi sisse. Pinget kui palju. Nüüd jätavad rallimehed kruusa selja taha ja nädalavahetusel ootab ees tihe kihutamine asfaltteedel, mida on nimetatud maailma parimateks – hinnang, millega nõustub ka Järveoja.

«Kindlasti tuleb põnev võidusõit. Lahe on näha, kuidas seitse meest on 12–13 sekundi sees – suhteliselt tihe,» tõdes saarlane, et põnevust jagub Kataloonias küll ja veel. «Asfaldil on üldiselt vahed suhteliselt väikesed. Eks homme ole näha, mis saab. Aga lootust võiks olla küll.»

Kes teab, äkki olid Tänaku reedesed pisiprobleemid isegi väikestviisi positiivsed. Nendeta võinuks eestlane paremusjärjestuses olla kõrgemal, mis tähendanuks homseks hilisemat stardiaega. Hispaania asfaltteed ahvatlevad sõitjaid aga kurvidelt nurki maha sõitma ja iga ajavõitu otsiv piloot toob oma autoratastega trassile üha rohkem mulda. Laupäeval on kavas seitse ja pühapäeval kuus kiiruskatset ja kui teisel läbimisel on nad kõik juba üsna nirus (loe: libedas) seisus, siis vähemalt esimesel läbimisel peab Tänak arvestama kaheksa konkurendi poolt rajale jäetud potentsiaalse üllatusega. Mikkelsenil on see arv kolme võrra suurem.

Mikkelseni õlul on praegu ka MM-arvestuses M-Sporti jahtiva Hyundai punktisaagi kasvatamise põhiraskus, sest alles selleks ralliks tiimiga liitunud norraka tiimikaaslased reedel hiilata ei suutnud. Kodusel MM-etapil kihutav Dani Sordo on kuuendal, Thierry Neuville alles seitsmendal kohal. See viimane on hea uudis ka Tänakule, kes jahib belglase MM-tabeli teist kohta. Suurem siht on Tänakul aga mõistagi maailmameistritiitel ja selleks peab eestlane alistama meeskonnakaaslase Ogier’, kes läheb nädalavahetusele vastu aga ralli teiselt kohalt. Lisaks on end asfaldil ülimugavalt tundev Ogier viimasest neljast Hispaania rallist võitnud kolm ehk siinsetel teedel igati kodus.