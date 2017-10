Meelis Kaldalu: me ei hakka volikogus lihtsalt striptiisi tegema

Südamega Tartul oli plaan anda kandidaatide nimekiri valimiskomisjonile üle minut enne kella kukkumist, jõudsite kaks minutit varem. Kogu teie kampaania on olnud omamoodi piiri peal.

Eesmärk oli valimisliit registreerida esimesena ja kandidaadid esitada viimasena, väljendada nii, et esindame kõikide tartlaste tahet. Meil ei ole nimekirjas ühe liini esindajad, nagu näiteks Reformierakonnal, või nagu Keskil on tõmbluku põhimõttel eestlased ja venelased. Meil pole kontorit.

Erakonnad on püüdnud leida nimesid, kellega valijal on võimalus tajuda, et on tema moodi või seisab tema probleemide lahendamise eest. Teie puhul on spekter üpris kirev. Kellele mõeldes selline nimekiri loodud on?

Et kelle hääli me püüame ... Meie oleme programmipartei või probleemierakond, tõsi, ametlikult valimisliit. Meie siht on selge: võtame ette teemasid, kus linnavalitsus üritab linlastele ajupesu teha. Üks selline on üldplaneeringu teema. Olen tänaval ise lumega ja vihmaga käinud veendumas, et elanike arvamus ei ole päris selline, nagu üritab Jarno Laur kuvada, nagu üritab Indrek Ranniku.

Teine teema on haldusreform. Meil on Eestis demokraatia, kohalikus omavalitsuses on üks demokraatia väljendusi rahva arvamus, mida saab teada rahvaküsitluse abil. Küsitlus valdadega liitumise üle viidi Tartus läbi, kuid selle tulemusi ei võetud arvesse. Üle kahe kolmandiku oli liitumise vastu.

Oligi teada, et hääletuse tulemus on kõigest soovituslik.

Ette oli teada, et see isegi ei soovita midagi, riigivanker veereb edasi, nagu tahab. Miks oli siis vaja seda üldse korraldada? Miks siis imestada, et aktiivsus oli vähene? 700 inimest läks välja, see on päris palju inimesi.

Valimisliidu Südamega Tartu kandidaadid ei ole võibolla nii öelda pestud ja klantsitud, aga meie oleme see valimisliit, mis lähtub Tartu linnaelanike arvamusest, peab seda kõige olulisemaks. Tegime ka programmi sellest lähtuvalt. Me pooldame, et Tartu oleks roheline linn, terve kontseptsioon lähtuks sellest, et meil on palju parke.

Me kutsuksime siia välistudengeid Hongkongist, Shanghaist, Londonist, kus on küll parke, aga kus elutempo on sedavõrd kiire, et meie saaksime pakkuda tõsist alternatiivi. Väike linn, kus pargid on säilinud.

Me ei lähe ulmelisse tulevikku või ammusesse minevikku, seda olnud linna ju ei taastata. Oleme näinud Reformierakonna visioone kaubahoovi ala hoonestusest, seal ei ole sambaid, on klaaskobakas. Ja kes valmis ehitab? Meil on korruptsiooniohtlik olukord. Veevärgi nõukogust läbi käinud karastunud kujud võtavad mandaadi, otsustavad, siis arendavad. Tartu vajab puhastust või vahetust.

Esinumber Mart Niklus. / Ove Maidla

Meie nimekirja esinumber on Mart Niklus, keda surume Tartu aukodanikuks. Sellega seostub hüüdlause, et puna­­oravate pidu on läbi. Aitab küll. Meil ei pea olema ringkäendust. No ma ei taha siin majas sellest rääkida. Kui palju seda puudutada, aga Margus Linnamäel on siin linnas teatavad ärihuvid, on ka Postimehe omanik ...