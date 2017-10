Milleks majale seinad, kui piisab katusest

Kuldkepi sõnul sobivad nende majad eelkõige hajaasustusega piirkondadesse ning üks kindel sihtrühm on nn DIYer’id (do it yourself – toim) ehk need, kes tahavad kõike ise teha. «Mina tegin ka suuresti kõik ise ja see on jällegi väga suur hinnavõit. Üks asi on ehitamine, teine asi kokkupanemine,» selgitas Kuldkepp.

Kui vundament on valmis, võtab hoone kokkupanemine kolme-nelja mehega aega vaid paar nädalat. Kogu maja on võimalik valmis saada aga paari kuuga. «See eeldab head planeerimist. Kuna aga tegu on standardmajadega, siis on võimalik ette valmistada kõik vee- ja elektriprojektid. Mida paremini planeerida, seda vähem on kulusid,» kordas Kuldkepp.

Uus suund

Kallejärve sõnul liigub majaehitus puidutööstuses aasta-aastalt aina rohkem mõistlikumate ja ratsionaalsemate lahenduste poole. «Ka meie liigume oma majadega just selles suunas. Tuleb uus põlvkond, kes ei taha võtta maja ehitamiseks enam nii palju laenu, sest intressid on suured. Elus on palju muudki teha kui ainult kodulaenu maksta,» sõnas ta.

Avrame esimesele tegevusaastale andis Kuldkepp positiivse hinnangu. «Hästi on läinud. Alustasime müügitööd alles kevadel ning praegu võib öelda, et müüki on läinud kümmekond maja,» sõnas Kuldkepp. Ta peab oma sihtturuks Põhja- ja Lõuna-Ameerikat ning Aasiat. Juba praegu on firmal esindajad Jaapanis ja Koreas.

«Meie fookus ei ole praegu niivõrd müügil, vaid pigem sellel, et rääkida läbi potentsiaalsete müügipartneritega, ja see nimekiri on pikk. Huvi on globaalselt väga suur,» lisas Kalle­järv.