Elu Eestimaa veerel – Illuka ja Tõstamaa

Kolm miljonit arvel ehk Illuka pastoraal

Esimesed elavad hinged, kes Illuka vallateel vastu tulevad, on võsa vahel vabalt einet võtvad lehmad ja mullikad, saatjateks kolm nunna. Just – Illuka kohta võiks öelda ka Kuremäe kloostri kant. Kloostriõed naeratavad, kiidavad, et kloostrilehmad annavad rammusat piima. Õed teavad, et valimised on tulekul, aga kas ja millal kloostrist valima minnakse (Kuremäel elab sadakond nunna ja noviitsi), soovitavad nad küsida kloostriülemalt.

Loomad ees, karjased järel, kaob justkui teisest maailmast ilmunud vaatepilt uduvihma ja võsasse.

Illuka valla suurima, Kuremäe küla – koos kloostrirahvaga on seal üle 300 elaniku – nõukogudeaegsete eramutega osas lükkab 77-aastane Kaljo Mägi juba kaheksandat kärutäit mahakukkunud õunu koduaiast metsa alla metsloomadele. Mees lubab kindlasti valima minna ja oma valla mehi (või naisi) valida.

Illuka valla liitmine ei meeldi talle üldse, eriti seepärast, et neljast naabrist kaks on Illukast ilmselgelt vaesemad. Pole Alajõel ja Tudulinnal vallaeelarvet nuumavaid kaevandusi nagu Illukal, Mäetagusel ja Iisakul. Võikski ju oma rikkusi vaesematega jagada? Võiks küll, aga kui nii on ette nähtud, et mõni saab maapõue arvelt paremini elada, siis olgu nii, arvab nii Mägi kui ka teised, kellega ligimesearmastusest ja õiglusest maapõue rikkuse jagamisel juttu tuleb.

«Peaaegu iga nädal käin vallamajas – kui midagi vaja küsida, lähen ikka vallamajja,» ütleb Mägi ega kujuta ette, kuidas ta edaspidi kaugel Iisakus – sinna tuleb uus vallakeskus – käima hakkab.

«Meie vallamehed on õiged mehed,» kiidab ta ja nimetab, et vald aitab pensionäre ravimite ostul ja maksab aastalõputoetust. Rääkimata bussist, mis kord nädalas Illuka vanad Jõhvi poodi ja muudele asjaajamistele viib ning tagasi toob. Tõesti – kui Illukal on peaaegu kõik hea olemas, siis oma poodi pole.

Ja need peod ja muud üritused, mida Illuka vallamaja eestvedamisel korraldatakse – ka vanematel meestel on põhjust lips ette siduda, et kas või vabariigi aastapäeva pidusse minna.

17 aastat Illukal vallavolikogu juhtinud Paul Kesküla juhatab võõrad 1910. aastal vallarahva ja mõisniku raha eest ehitatud vallamaja verandale ja uhkustab, et tegu on vanima vallamajaks ehitatud hoonega, kus järjepidevalt vallavalitsus (vahepeal muidugi külanõukogu) töötanud. Kokku 107 aastat. Mõni ametnik jääb Illukale ka uuel aastal senise kümmekonna asemel alles, aga ega see siis enam õiget vallamaja mõõtu välja anna. Või kuidas võtta.

Kesküla möönab, et väikevalda on vallamajast juhitud nii, et rahva omaalgatust pole vaja olnudki. Elu on Illukal korraldatud nii nagu vanasti eriti uhketes kolhoosides. Suures vallas vaevalt enam valla ühisrahaga kolhoosiaegsed kortermaju üles vuntsima hakatakse nagu praegu, kui kolm hoonet säravad heledates toonides kaugele sama uhkelt kui kirikutorn. «11 eurot katuseraha maksame vallale,» mainib üks korteriomanik.