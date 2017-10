Ebapüsivad pagulaspered kurnavad Tartu koole

Kui tänavu mais õppis Tartu koolides ja lasteaedades veel kümme pagulasperede last, siis sel õppeaastal on nende arv poole väiksem. Viimase kahe kuu jooksul on Tartust teistesse riikidesse liikunud kaks peret, kes Euroopa rändekava alusel Eestisse elama suunati.

Üks on alles

Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna koordinaator Priit Kiilaspä kiitis haridusasutusi, kes on julgesti lapsi vastu võtnud ja vajaduse korral tugipersonali palganud. Perede lahkumine Eestist on tema sõnul aga suur probleem, sest selle tõttu osutub lastega tehtud töö asjatuks.

Tartu Descartes'i kool on uussisserändajaid õpetanud kaks aastat ning palganud selleks tugiisiku, kes õpetab eesti keelt võõrkeelena. Seal on õppinud kaheksa pagulaslast ning seni on vaid üks, üheksandana tulnu, pidama jäänud.

Tartu Descartes'i kooli õppejuht Piret Paatsi rääkis oma kogemusele tuginedes, et uussisserändajate pered jagunevad suures plaanis kaheks. Tema sõnul leidub neid, kes on igas mõttes väga optimistlikult meelestatud ja asuvad esimesel võimalusel keelt õppima. Kuid domineerima kipuvad need, keda sobiks nimetada pigem läbirändajateks, sest nad tulevad teadlikult Eestisse vaid paariks kuuks ja lahkuvad ette teatamata.

«Lapsed hakkavad koolis õhinaga pihta, aga järgmisel hetkel teatavad vanemad, et nüüd on minek,» kirjeldas Paatsi. Tema sõnul võtab Descartes’i kool pagulased rõõmuga vastu, kuid ebapüsivuse tõttu ei panda neile targu enam suuri lootusi. «Jumal tänatud, et meil on eraldi inimene, kes on nõus hüppama – sahtel lahti, sahtel kinni,» rääkis õppejuht.

Kui perekond lahkub, küsivad teised õpilased Paatsi sõnul veel pikka aega, kuhu nende klassikaaslane jäi. «Lapsed on nii hakkajad, tahavad pagulaslapsi aidata ja toetada. Nemad aga tulevad, lehvivad siin korra, ja jälle läinud ongi,» nentis ta.

Saatuslikud valeandmed

Priit Kiilaspä kinnitas, et enamasti lahkuvad pered siit Saksamaale, kuid seal pole täiskasvanutel õigust töötada ja lastel koolis käia. Ta lisas, et pered on lahkunud isegi sellistel juhtudel, kus üks vanematest on juba Eestis töö leidnud ning pealtnäha on pere eluolu liikunud ülesmäge.

Vähemalt ühel juhul on õpilane kooli nimekirjast kadunud ka selle tõttu, et tema vanemad olid Euroopasse saabudes esitanud ametnikele valeandmeid. «Eelmise õppeaasta mais asus meile õppima üks tütarlaps. Ta tuli kenasti ka sel sügisel kooli, sulandus hästi ja sai keele suhu. Teda võiks isegi nimetada meie edulooks,» meenutas Paatsi.

Laias laastus on nii, et poole aastaga hakkab uussisserändajast laps eestikeelsest jutust aru saama ning aasta möödudes suudab juba ise lauseid moodustada, selgitas Karin Lukk.

Paraku võtsid asjad uue pöörde, kui selgus, et tüdruku vanemad olid valetanud pere päritolu kohta, ja nad saadeti Vao pagulaskeskusesse tagasi. Mis on perekonnast nüüdseks saanud, Paatsi öelda ei osanud.