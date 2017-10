Aasia turistid siirduvad Kopenhaagenisse

«Lennundus on selline ala, kus tuleb kümme aastat ette planeerida. Me tellisime need lennukid 2000. aastate alguses ja alles kaks aastat tagasi hakkasime neid kätte saama.» Nüüd on lennufirmal kümme käes ja üheksa veel tulemas. Viimased lennukid peaks Finnair kätte saama 2023. aastaks.

Sellega kaasneb ka lennufirma ajaloo suurim värbamislaine. «Neile on meil muidugi vaja pardapersonali,» märkis Finnairi esindaja. Küll aga ei piirdu lennufirma ainult pilootide ja stjuardessidega, vaid järjest suurema digitaliseerimise ajastul kasvab vajadus ka IT-spetsialistide järele. Kokku peaks Finnairi meeskond kasvama 800 inimese võrra.

«Pardapersonali ehk stjuardesside värbamisel oleme loobunud soome keele nõudest, sest me näeme esimest korda oma tegevuse jooksul, et Soome turg on meie kasvupotentsiaali arvestades liiga väike,» selgitas Skuja. Kuigi lennufirmal on juba hulk eestlastest töötajaid, loob see otsus tema sõnul eestlastele täiendavaid tööle kandideerimise võimalusi.

Lisaks lennukipargi täiendamisele investeerib Finnair ka traadita interneti võimalustesse oma lendudel.

«Maailmaga ühenduses olemine ei ole enam luksus, vaid igapäevavajadus,» märkis Skuja. Juba on wifiga varustatud kõik Euroopast välja suunduvad pikamaalende teenindavad lennukid ja järgmise aasta juuniks varustatakse wifi-seadmetega ka kõik Finnairi Euroopa lende tegevad lennukid.

-Tuleviku kujundab digitaliseerimine

Küll aga märgib Skuja, et lennundus on niivõrd kiiresti arenev valdkond, et on üsna raske ennustada, mis mõjutab lennufirmade tegevust viie või kümne aasta pärast. «Me saime juba aastaid tagasi aru, et me ei jää ellu, kui teenindame ainult viit miljonit soomlast. Eduteguriks on meil see, et Helsingi jääb Põhja- ja Kagu-Aasiasse lennates otse tee peale,» rääkis Finnairi esindaja.

Skuja sõnul on Finnairil teiste lennufirmade ees veel ka see eelis, et nad suudavad oma pikamaalendusid opereerida 24 tunniga. «See tähendab, et meil ei ole vaja kahte lennukit, et ühte päevast lendu teenindada,» rääkis ta.

Siit tulebki lennufirma peamine eesmärk: suurendada nende lennureisijate hulka, kes kasutavad Helsingit vahepeatusena. Küll aga usub Finnairi esindaja, et peamiseks lennunduse tulevikku kujundavaks jõuks on digitaliseerimine.

«Kõik, mida vähegi on võimalik digitaliseerida, see digitaliseeritakse ka lennunduses,» märkis ta. Nii on Finnair koos Finaviaga viinud Helsingi lennujaamas läbi juba esimesed näotuvastustehnoloogia katsetused.

Juba praegu kasutavad Finnairi hooldustehnikud oma töös spetsiaalseid IBMi ja Apple'i arendatud mobiilirakendusi. Finnair on esimene lennufirma, mille lennukis tehtud ostude tegemiseks kasutatakse Alibay rakendust. Ka usub Finnairi piirkonnajuht, et tulevikus muutuvad erinevad robotid klienditeeninduses väga tavaliseks.

Küsimusele, mida tähendas Finnairi jaoks uudis, et Nordica alustab strateegilist koostööd Poola lennufirmaga LOT Polish Airlines, ütles Finnairi esindaja, et maailma lennunduses on näha trendi konsolideerumise poole. «Euroopas on see alles algusfaasis,» märkis Skuja.

«Selge on see, et iga uus konkurent jagab kaarte mängus ümber, küll aga on meie põhirõhk pandud teistele ärisuundadele. Helsingi lennujaama renoveerimisse investeeritakse 900 miljonit eurot – see mõjutab ka Finnairi tulevikku. Meie eesmärk on Helsingist sõlmjaam teha,» rääkis Skuja.