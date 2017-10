Põlvat lahutas täiuslikust mängust vaid õnnelik lõpp

«Pettumust kindlasti pole, aga kahju on küll – tundus, et nad olid meil konksu otsas,» sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting. «Meeskond tegi väga korraliku esituse. Tagaliin toimetas nii nagu ei kordagi varem sel hooajal, kaitse pidas ja Eston Varusk oli väravas hea. Pole ühtegi paha sõna öelda, vaid õnnelik lõpp jäi tulemata.»

Musting avaldas lootust, et avamängust saadud enesekindlusega suudetakse ka võõrsil hea mäng teha. «Kodus on Nexe väga kõva, aga rätikut me ringi pole visanud. Saime siit kindluse, et suudame nii vaimu kui võimuga Nexe tasemel tiimi vastu võrdselt mängida!»

Pärast Serviti kiiret 3:0 eduseisu ei pääsenud kumbki meeskond tasavägises heitluses juhtima rohkem kui kahe väravaga. Avapoolajal särasid üksteist korda tablool viigipunktid, poolaja võitsid horvaadid 14:13. Kolm minutit enne lõppu jättis Raiko Rudissaar üheväravalises kaotusseisus kasutamata suurepärase viigivõimaluse ja horvaatide vastus oli kiire. Henri Sillaste vähendas karistusviskest kaotusseisu jälle minimaalseks ja Servitil oli võimalus viigistadagi, ent lõpusireeniga lendas üks pall veel Varuski selja taha.

Põlva parim oli kuue tabamusega Sillaste, Anatoli Tšezlov viskas 5 ning Carl-Eric Uibo, Roman Aizatullov ja Hendrik Varul neli väravat. Külaliste ridades oli täpseim Sloveenia koondislane Saša Barišic-Jaman seitsme väravaga. Kardetud olümpiavõitja ja maailmameistri Vedran Zrnici suutsid põlvalased hoida kahe värava peal.

Korduskohtumine on järgmisel laupäeval Horvaatias, eurosarja kolmandasse eelringi pääseb kahe mängu kokkuvõttes parema tulemuse saanud meeskond.