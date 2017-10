Ootamatult popp kool avas uued klassid

Karin Kütt / Kristjan Teedema

Kirevaid kobarroose täis vaasi saatis reedel koolile naabervalla Melliste algkool-lasteaed klausliga, et vaas ei tohi kunagi lilledest tühjaks jääda. Karin Kütt otsustas, et eks ta ostab siis vaase juurde, et kõigis uutes klassiruumides, mis reedel pidulikult avati, oleks alati särav lillekimp.

Kuna Sillaotsa kooli õpilaste arv on viimase seitsme aasta jooksul uskumatus tempos kasvanud, ei jäänud Haaslava vallal muud üle kui nende laste ära mahutamiseks koolimaja suuremaks ehitada.

Kõikjalt pigistas

Seni kasutas kool klassidena kõikvõimalikke ruume, näiteks üks klass pidi toimetama väikeses saalis. Nüüd sai lisaks mitmele muule ruumile vabaks nii saali kui ka vana tööõpetusklassi. Viimasesse ehitab kool uued tualetid, sest õpilaste hulga tormilise kasvuga on peale klassiruumide muudki hädavajalikku tarvis laiendada. Vana tööõpetusklassi teise ruumi tuleb kodundusklass.

Sillaotsa kooli uus majaosa. / Kristjan Teedema

Kütt tõdes, et lapsi tuleb kooli aina juurde. Juba on teada, et järgmisel õppeaastal alustab kooliteed oma 30 last, nii et esimesi klasse tuleb avada kindlasti kaks. Aasta pärast peaks Sillaotsa koolis olema lapsi 180 ringis ja kui sama tempo jätkub, pole 200 õpilase piirgi kaugel. See tähendab, et õpetajate tubagi jääb peagi väikeseks.

Peamine põhjus, miks pered üha enam oma lapsi just siia kooli panevad, peab direktor Sillaotsa kooli ja Roiu lasteaia ühendamist seitse aastat tagasi, misjärel lasteaia koolieelikute rühm hakkas toimetama kooli­majas.

Nii on lastel ja peredel tee kooli juba selge ja üha vähem vanemaid veab oma lapsi üle 17 kilomeetri kaugusele Tartusse kooli. Lisaks on vald korraldanud bussiliine vastavalt vajadusele ümber nii, et kõik lapsed saaksid kodu lähedalt bussiga kooli.

Laenuraha toel

«Seitsme aastaga on meile juurde tulnud sada last. Seitse aastat tagasi ei osanud me küll seda mõelda, veel vähem oskasime mõelda uuest majast,» rääkis direktor. Ta lisas, et kasvanud pole mitte ainult kooliteed alustavate laste arv, vaid ainuüksi sel aastal tuli vanematesse klassidesse juurde 10 uut õpilast.

Viimast nädalat Haaslava vallavanema ametis olev Priit Lomp rääkis, et kooli juurdeehitise tegemiseks tuli vallal võtta laenu. «Riik annab toetust ainult koolide sulgemiseks, mitte laiendamiseks,» tõdes ta. Juurdeehitis läks vallale maksma umbes 535 000 eurot. Selle raha eest said endale päris oma klassiruumid 3., 4. ja 5. klassi lapsed, lisaks valmis uus matemaatikaklass ja tööõpetusklass, kokku 380 ruutmeetrit uusi kooliruume.

Praegu käib veel ka kooli siseõue rajamine, kus hakkavad toimuma õuesõppe tunnid ja vahetundides on lastel võimalus värskes õhus viibida.