Võimu kuritarvitanud pürivad taas piruka ligi

«Kui asi puudutab kohtuotsust, siis ma ei kommenteeri,» ütleb narvalane Andrei Filippov ja katkestab järsult kõne.

Praegu ASis Narva Vesi operaatorina leiba teeniv Filippov on endine Narva abilinnapea. Ta võttis altkäemaksu ja aitas volinik Fjodor Ovsjannikovil teha linna ehitustellimustest lüpsilehma valitud ettevõtjatele. Kuigi Filippovil on taskus verivärske jõustunud süüdimõistev otsus korruptsioonikuriteos, ei sega see teda ega Ovsjannikovi tänavu uuesti Keskerakonna nimekirjas kandideerimast.

Tuleb välja, et samasuguse taagaga pürib neil valimistel üle riigi volikogudesse trobikond endist ja praegust saadikut.

Üks neist on endine Lohusuu vallavolikogu juht ja hankekomisjoni esimees Toivo Kivi, kes püüab ka seekord hääli Mustvee vallas Reformierakonna nimekirjas. Kevadisest kohtumäärusest võib lugeda, kuidas ta võttis aastatel 2011–2012 pistist kohalikult ettevõtjalt ja pidi asja avastamise järel üle 12 000 euro kuritegelikku tulu tagasi maksma.

Kivi põhjendas kandideerimist väitega, et süüdimõistvat kohtuotsust tema kohta pole. «Minu asi lõpetati oportuniteediga,» kinnitas ta.

Minu märkuse peale, et oportuniteet tähendab, et teo toimepanek on sellegipoolest tõendatud, lõpetas Kivi telefonikõne. «Sellisel juhul ma ei kommenteeri mitte midagi.»

Püss pole veel põõsas

Pisut jutukam on ettevõtja ja endine Jõhvi vallavolikogu liige Allan Mänd, kes figureeris läinud aastal korduvalt meedias politseiriigist rääkivates lugudes. Nimelt tuli ilmsiks, et kohus hoidis Mändi ja tema kaaskohtualust eeluurimise ajal vangistuses ebaproportsionaalselt pikka aega: koguni seitse kuud.

2016. aasta mais mõisteti volinik Mänd süüdi altkäemaksu lubamises ja andmises. Miks ta nüüd uuesti kandideerib?

«Ma ei taha sellest rääkida, see on absurd, kuhu see jõudis,» ütles Mänd kibedalt ja loetleb ridamisi kohtuotsuse detaile, mis tõestavat, et mingit kokkumängu tegelikult polnud. Lõpuks saabus ajakirjaniku postkasti kiri viitega Põhjaranniku arvamusartiklile politseiriigist ja Männi kommentaar: «Rohkem ei ole mul midagi kommenteerida.»

Olukord on pentsik, sest tegelikult võib igaüks avalikust kohtuotsusest lugeda, kuidas Mänd Jõhvi vallavalitsuse töötajatest sisuliselt oma taskuametnikud tegi ja kuidas see kõik kaitsepolitsei lintidele jäi.

Püssi pole põõsasse visanud ka endine Tallinna kesklinna vanem Alar Nääme, kes kandideerib nüüd Valga vallas Keskerakonna nimekirjas. Kevadel mõisteti ta süüdi Tallinna linna raha omastamises, sest ta lasi 2015. aastal Valgas peetud valimisürituse kulud pealinna eelarvest kinni maksta.

Ka Nääme viis jutu esmalt kohtuotsusele. Ta väitis, et tegutses kahe omavalitsuse koostööleppe alusel, usaldas kolleege ega omastanud ise raha.

«Aga olgu, mind mõisteti süüdi, sain karistuse ja hüvitasin kulutused. See kõik aga ei pea tähendama, et minu elu on läbi ja karjäär poliitikuna lõppenud,» arutles Nääme.

Enda sõnul kandideerib ta uuesti, sest tunneb kohustusi oma piirkonna inimeste ees. «Siin pole tegu mingi poliitprojektiga või iga hinna eest võimule trügimisega,» lubas ta.

Võimu väärkasutamisest rääkides oli Nääme aga resoluutne. «Võimu ja raha kuritarvitamine ning sel moel oma ametipostist kinnihoidmine või sinna pürgimine on absoluutselt taunitav ja karistust väärt. See, et meedia niisuguse teemaga tegeleb, on aga kiiduväärne.»