Tänak andis tiitlijahis alla

Hispaania ralli võitjas polnud lõpuks suurt kahtlust – reedesel kruusapäeval kolmandana lõpetanud Kris Meeke pani nädalavahetusel oma Citroën C3 WRC asfaldiparemuse jõuga maksma, võitis kaheksa kiiruskatset ning triumfeeris lõpuks 28-sekundilise eduga lähima jälitaja ees.

Tagapool toimus aga sündmusi küll ja veel. Kõige tähtsam oli mõistagi lahing kahe viimase poodiumikoha nimel – need jagasid ära M-Sporti ässad Ogier ja Tänak. Prantslane haaras duellis esikoha laupäeva pärastlõunal, aga mugavalt ei saanud end tunda kordagi, sest vinge lahingu andnud Tänak kaotas tiimikaaslasele vaid mõne sekundiga, kui sedagi.

«Kohe kindlasti pean pingutama, sest tean, et mu meeskonnakaaslane ei anna alla. Kui tahan temast ette jääda, pean kiire olema,» kommenteeris Ogier laupäeva õhtul pooleteise sekundi suuruses eduseisus.

Lõpuks jäi neljakordne maailmameister siiski peale. Tänakule maksis kätte Hispaania ralli omapära ehk kihutamine nii kruusal kui ka asfaldil. Et MM-sarja reeglite järgi on pilootidel lubatud kasutada ühe etapi peale kahte käigukasti, oli Hispaanias neist üks kruusa-, teine asfaldiseades, ning kui viimane laupäeva hommikul kummalist häält tegema hakkas, pidi Tänak ülejäänud nädalavahetuse sõitma ebaoptimaalse tehnikaga. Kiiresti sõitmast see ei takistanud, aga iga kiirendus tähendas kaduma läinud sekundi murdosa, mis lõpuks väljendus viie sekundi suuruses kaotuses tiimikaaslasele.

Pealegi ei tohtinud Tänak Ogier’ga võideldes kõike välja panna – M-Sporti juht Malcolm Wilson andis sõitjatele käsu autod riskivabalt finišisse tuua. Selle korralduse põhjustas ainsana tiimi tiitlišanssi ohustava Hyundai meeste ebaõnn. Laupäevasel 12. kiiruskatsel peitus ühes paremkurvis põõsa sees suur betoonkamakas, mida tabas teiste seas ka Tänak. Kui eestlase Ford Fiesta pidas hoobile vastu (Järveoja: «Roolivarda ots läks kõveraks. [Päeva lõpetanud publikukatse jaoks] korda me seda teha ei saanud – päris selliseid riistu ja varuosi meil kaasas ei ole – aga natukene saime ta paremaks seadistada.»), siis Hyundai mehed Dani Sordo ja Andreas Mikkelsen lõpetasid oma võistluspäeva kivi otsas.

Konkurentide rivist välja langemine tähendas, et M-Sporti niigi mäekõrgune edu MM-tabelis ähvardas kasvada püüdmatuks. Kui pühapäeval lõppes samalaadses olukorras – paremkurvis tabatud kivi tõttu – ka viiendat kohta hoidnud Neuville’i võistlus, said Tänak ja Ogier juhise liigselt riskimata masinad koju tuua.

Neuville’i katkestamine ning Tänaku-Ogier’ poodiumikohad tähendavad, et M-Sporti edu Hyundai ees kasvas 83 punktile. Hooaja lõpuni on veel kaks rallit, kus ühel meeskonnal on võimalik teenida 86 silma. Sisuliselt tähendab see, et M-Sport on maailmameister – selle vääramiseks ei peaks mitte ainult Hyundai saama kahel viimasel etapil maksimumpunkte, vaid mitte ükski M-Sporti kolmest sõitjast ei tohiks jõuda ei Walesi ega Austraalia rallil finišisse. Niipea, kui Ogier, Tänak või Elfyn Evans ühel pühapäeval finišijoone ületavad, teenivad nad minimaalselt neli punkti ehk kallutavad kaalukausi püüdmatult briti eratiimi kasuks.

Kas Hispaanias otsustati ka individuaalse MM-tiitli saatus? Neuville’i nulliringi tulemusel läks Tänak temast ühe punktiga mööda, aga sarja üldliider Ogier teenis saarlasest neli silma enam: kolm lõppkoha ja ühe punktikatse soorituse eest. Seega on tiimikaaslaste vahe viimaste etappide eel 37 punkti.

«Teisele kohale tuleb kõva võitlus. Sebastien on juba kaugel eest ära ja võib end turvaliselt tunda,» sõnas Tänak, nentides, et pigem tema tiitlit tänavu ei võida. «Aga eks vaatame, sest on veel, mille nimel võidelda.»

Järgmise rallina on MM-kalendris kavas Walesi võistlus oktoobri lõpus. Tänak võistleb taas aga juba sel nädalal: meie esisõitja tuleb starti 50. Saaremaa rallil, millest teeb otseülekande Postimees.

KAST

Hispaania MM-ralli

1. Kris Meeke 3:01.21,1

2. Sebastien Ogier +28,0

3. Ott Tänak +33,0

4. Juho Hänninen +54,1

5. Mads Östberg +2.26,2

6. Stéphane Lefebvre +2.43,0

Sõitjad:

1. Sebastien Ogier 198

2. Ott Tänak 161

3. Thierry Neuville 160

4. Jari-Matti Latvala 123

Meeskonnad:

1. M-Sport 358

2. Hyundai 275

3. Toyota 225

4. Citroën 198