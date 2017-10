Süüdi on kõik teised ehk kuidas Ferrari ja Vettel tiitli maha mängisid

Vaevalt oskas sakslane halvimaski unenäos näha, et kõigest viis etappi hiljem peab ta nukralt pealt vaatama, kuidas peakonkurent Lewis Hamilton kindlalt neljanda tiitli poole purjetab. Pärast üürikest suvepuhkust on Hamilton noppinud neli etapivõitu ja ühe teise koha, Vettelil on samal ajal kirjas kaks katkestamist.

Singapuri GP stardis toimunud peadpööritava avarii eest ei karistanud kohtunikud kedagi, ehkki suurem osa vormelirahvast pidas süüdlaseks Vettelit. Kaks nädalat hiljem Malaisias ei pääsenud sakslane katkise sisselaskekollektori tõttu ajasõidus üldse rajale, stardirivi lõpust välja võideldud neljas koht oli niigi suurepärane tulemus.

Ent just Singapuris ja Malaisias nägime ka Vetteli loomuse teist külge: esiteks kipub ta pinge all olles tegema tormakaid otsuseid. Ning kui asjad ei suju nii, nagu soovitud, on sakslase meelest pahatihti süüdi kõik teised, mitte ta ise. Nii juhtus jahutusringil Lance Strolliga korraldatud jabura kokkupõrke järel, mille eest kohtunikud jällegi kedagi ei karistanud, suurem osa vormelirahvast pidas aga... eks vaadakem eelmist lõiku.

Jaapanis karistas Ferrari Vettelit juba ise: katkise süüteküünla tõttu nurjus tema sõit juba esimestel ringidel. Teiselt kohalt startinud Ferrarist mindi ühelt ja teiselt poolt mööda kui postist, neljandal ringil tegi tiim agooniale lõpu ja Vettel keeras boksi. Tiimiboss Maurizio Arrivabene kuulutas kiiresti et süüdi on küünla tootnud firma NGK, mitte Ferrari – nemad ei jäävat Mercedesele praegu mingilgi moel alla.

Arrivabene jutust on lihtne tõetera kinni püüda, sest kahel viimasel korral on Ferrarit tõepoolest alt vedanud koostööpartnerite ehitatud osad. Ent samas näitab vormel 1 sarja ajalugu, et seda sorti ennenägematud äpardused kipuvad juhtuma ikka ja alati just Ferrari, mitte mõne teise võistkonnaga. Põhikonkurendis Mercedeses valitseb seevastu viimastel aastatel ehtsaksalik ornung, sõitjate katkestamisi tehnilistel põhjustel võib üles lugeda ühe käe sõrmedel. Ferraris oli midagi seesugust vaid Michael Schumacheri valitsemisajal, ent see oli pigem seitsmekordse maailmameistri poolt tiimi toodud töökultuuri, mitte itaallaste enda teene.

Vetteli hillitsetud sõnavõtt Suzuka katastroofi järel andis ühtaegu pisut aimu, mida sakslane meeskonna tegemistest mõelda võib, ent ei saa viisakusest välja öelda. «Kriitika on normaalne, eriti siis, kui asjad viltu lähevad. See on osa meie ametist. Aga tunnen, et pean meeskonda kaitsma. Oleme seni teinud suurepärast tööd. Muidugi on kahju, et kahel viimasel etapil on autoga probleeme olnud, aga selliseid asju juhtub,» sõnas sakslane.

Hamilton teatas samal ajal, et pooleldi kingitusena kätte saadud 59-punktiline edu on midagi sellist, millest ta ei osanud unistadagi. Tõepoolest, sest kui britt peaks kahe nädala pärast Austinis peetava USA GP võitma – kusjuures hetkeseisuga näib talle mees-mehe-võidusõidus vastu saavat vaid Max Verstappen Red Bullil – ning Vettel jääb esiviisikust välja, ongi britt neljandat korda maailmameister.

Kui Ferraril on veel vähemalt mingitki lootust, siis üks vormelikarjäär sai Jaapanis suure tõenäosusega lõplikult otsa. Jolyon Palmer loovutab koha Renault’ tiimis hooaja lõpuni Carlos Sainzile, kelle asemel istub Toro Rosso rooli taas Daniil Kvjat. 26-aastase Palmeri teenetest pole praegu huvitatud keegi, senised kaks tagasihoidlikku hooaega ei anna selleks ka suurt põhjust.

KAST

JAAPANI GP

1. Lewis Hamilton (Mercedes), 2. Max Verstappen (Red Bull) +1,211 sek, 3. Daniel Ricciardo (Red Bull) +9,679, 4. Valtteri Bottas (Mercedes) +10,580, 5. Kimi Räikkönen (Ferrari) +32,622, 6. Esteban Ocon (Force India) +1,07,788

MM-sarja üldseis: 1. Hamilton 306 punkti, 2. Sebastian Vettel (Ferrari) 247 p, 3. Bottas 234 p, 4. Ricciardo 202 p, 5. Räikkönen 148 p, 6. Verstappen 111 p