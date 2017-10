Julgete otsuste jalgpalliaasta

Reimi all on koondis aasta jooksul mänginud 12 kohtumist, millest kuus on võidetud, kolm viigistatud ja kolm kaotatud. Kokku on koondis nendes mängudes löönud 19 väravat ning endale lasknud lüüa 12 väravat.

Kuigi sellesse aega jääb ka häbistav 1:8 kaotus Belgiale, tundub, et Reim on suutnud eelmise aasta novembris toimunud mängust teha õiged järeldused. Koondise mäng on sellest ajast saati olnud enesekindlam ning suurt rolli mängib selles Eesti taktikaline muutus. Nimelt hakati pärast Belgia sauna mängima kolme keskkaitsjaga.

Selline taktika seab küll mängijate valikule oma spetsiifika tõttu piirangud, eelkõige äärekaitsjatele, kuid õnneks on Eestil vajalikud jalgpallurid olemas. Kolme keskkaitsjaga mängimine annab mängijatele julgust riskida. Näiteks Ilja Antonov on öelnud, et julgeb poolkaitsjana anda nüüd sööte, mida varem ei julgenud, sest teab, et eksimuse korral on tal selja taga julgestus olemas.

Lisaks tuleb Reimi kiita julgete otsuste eest, mis fännide hulgas pole võib-olla olnud kõige populaarsemad, kuid on end tagantjärele õigustanud. Näiteks on ta taktikas ära kaotanud Konstantin Vassiljevi meelispositsiooni, mistõttu on too pidanud mängima kas tipuründes võis keskväljal kaheses paaris. Julge käik oli ka laupäeval nimetada algkoosseisus ründesse Tallinna Floras viimased kaks hooaega keskkaitsjana mänginud Joonas Tamm ning jätta pingile Henri Anier.

Reim selgitas oma valikut sellega, et Tamm on õhus Anierist tugevam ning mänguplaani järgi sooviti rünnata eelkõige äärte kaudu, et siis pall tsenderdustega karistusalasse tuua. Tamm lõi Gibraltari võrku lõpuks kolm väravat, andis ühe väravasöödu ning sai ühe värava puhul kirja ka n-ö passiivse söödupunkti. Viimati lõi Eesti jalgpallikoondislane ühes mängus kolm väravat 1996. aastal, kui Indrek Zelinski tegi kübaratriki Indoneesiaga kohtudes.

Laupäevane mäng oli Eestile mõistagi erandlik. Esiteks oldi kohtumise eel selged soosikud, mida ei saa Eesti kohta just tihti öelda. Kuid nagu Reim enne matši ütles, on Eestil aeg hakata harjuma ka soosikukoormaga. Teiseks, Eesti lõi mängus Gibraltariga ootamatult palju väravavõimalusi. Mis veel olulisem, neid realiseeriti eeskujulikult – seitsmest raami läinud löögist sündis kuus väravat.

Vähem tähtsaks ei saa pidada ka fakti, et neli väravat sündis standardolukordadest: üks nurgalöögist, üks karistuslöögist antud tsenderdusest ning kaks küljeaudist. Koondiselaagris pandigi seekord palju rõhku standardolukordadele ning treeningutel nähtud vaev tasus lahinguväljal ära. Gibraltari kaitsemäng oli muidugi maailmaklassist kaugel, ent kui saavutada standardolukordade lahendamisel stabiilsus, oleks Eestil suuremate koondistega mängides tagataskus tugev trump.

Viimases MM-valikmängus kohtub Eesti teisipäeval Lillekülas Bosnia ja Hertsegoviinaga. Kuna Küpros kaotas laupäeval 1:2 Kreekale, läks Eesti tabelis punktiga Küprosest mööda. Viimases voorus mängib Küpros võõrsil Belgiaga.

LISALUGU

Joonas Tamm: see oli perfektne õhtu

FC Flora keskkaitsja Joonas Tamm lõi laupäeval Eesti jalgpallikoondise 6:0 võidumängus tipuründajana kolm väravat. Pärast mängu intervjuud andes hoidis ta eestlaslikult emotsioone tagasi, kuid tõdes, et õhtu oli ikkagi imeline.