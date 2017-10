Kalevist polnud Euroopa tipule vastast

«Kubani kaitse on lihtsalt absoluutne tippklass. Meil oli suuri raskusi isegi viskele jõudmisega,» tunnustas Kalevi peatreener Alar Varrak vastaseid, kelle eelarve on pea paarkümmend korda Eesti klubi omast suurem. Kalevi spordihallis veidi enam kui tuhande pealtvaataja ees mänginud kodumeeskond püsis tänu Branko Mirkovici individuaalsetele sooritustele avapoolaja veel kuidagi mängus, kuid teise perioodi alguses panid külalised lõplikult oma paremuse maksma.

Kalevi mängujuhi Sten Soku hinnangul peaks meeskond looma rohkem teravust. «Me võime Mirkoviciga mängida pikkadega kate-kattest-mängu küll, aga see üksi edu ei too. Ääremängijad peaksid rohkem teravust looma. Vaatame, kuidas Kuban mängis – kogu aeg keegi murdis sisse ja ründas korvi või andis seejärel söödu vabale mehele,» arutles Sokk. Varraku sõnul lahkub meeskonna viies leegionär Martynas Mažeika klubist suure tõenäosusega lähipäevil.

Avapoolajal 17 punkti visanud Mirkovic oli lõpuks Kalevi resultatiivseim 20 punktiga, Janari Jõesaar lisas 11 silma. Saša Obradovici hoolealustest tõi Bryan Qvale 17 punkti. Kalev jätkab Ühisliigat sel pühapäeval võõrsil, kohtudes järjekordse Euroopa tipu Kaasani Unicsiga.

Kast

Korvpallispetsialist Heino Enden: klassivahe tuli välja igal sammul

«See, et Kuban kuulub Euroopa tippude hulka, väljendus eriti ilmekalt nende agressiivsuses. Seetõttu ei jõudnud Kalev ka korralikelt positsioonidelt viskele ja tegi palju pallikaotusi. Mäng oli Kubani kontrolli all – mõlemal pool väljakut mängiti nii, nagu nemad tahtsid. Kaitses jäid meil just tagamehed Janari Jõesaar, Sten Sokk ja Branko Mirkovic selgelt liiga aeglaseks.

Rünnakul oli Kalevi mäng kartlik ja ümmargune. Ainult üksteisele söötes ei saa mängida – teravus puudus täielikult! Mehed, ega vastased ei võta teilt kohe palli ära, kui te ühe põrgatuse teete. Alar Varrakut ma vahetuste ajastamise osas ei kritiseeri – ta teab kõige paremini, kes kui palju mängida jõuab. Näiteks Mirkovic pidigi esimesel poolajal palju mängima, sest ta käsi oli ainsana kuum.

Eile vedas Mirkovic avapoolajal Kalevi mängu, aga teisel poolajal võeti ka tema täielikult kinni. Minu arvates Mirkovicist regulaarset rünnakuteliidrit ei saa kujuneda – ta ei ole seda tüüpi mees. Janari Jõesaar hakkab vaikselt aru saama, kuidas Euroopas korvpalli mängitakse. Ta peab siiski veel metsikult tööd tegema, kui tahab kuskile jõuda. Kristjan Kangur oli eile aga täielikult ansamblist väljas. Ta jäi selle mängu jaoks liiga aeglaseks.»