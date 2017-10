Uhke triumf ja ütlemata valus kaotusedraama

Esimest korda Horse Show' raames jagatud koolisõidu MK-punktide maksimumi võttis viimase kuue aasta Eesti meister Dina Ellermann. Tema ja Landy’s Akvarel teenisid skoori 72,235% ning Ellermann võis juubeldada: «Kirjeldamatu, kui hästi rahvas kaasa tuli ja kui palju meid aitas. Tegin küll ühe näpuka, aga ka see ei seganud kogu sõitu nautimast. Traavi osa sain teha juba naeratades.»

Eestis sirgunud esileedi

Ellermann on MK-etappidel korduvalt autasustamispjedestaalile jõudnud varemgi, aga iialgi mitte võitjana. «Igavese teise tunne tekkis juba,» tunnistas Iraagi pealinnas Bagdadis ilmavalgust näinud naine. «Olen juba mitu aastat vaadanud ja mõelnud: päris ilus see Horse Show' võidukarikas. Nüüd õnnestus säilitada kaine pea ja teha korralik oma sõit.­ Võit ja isiklik rekord kroonisid meie pingutusi.»

Kui Ellermann ütleb «meie», peab ta silmas 14-aastast Landy’s Akvareli ning treener Alla Gladõševat. «Sportlane ja hobune ei suuda kahekesi midagi. Puhtalt Alla töö, et ta on meid nii hästi klappima saanud. Kohati tundub see isegi uskumatu,» tunnistas siinse koolisõidu liider. «Eriti hea meel, et sel alal on tulemas ka järelkasvu. Näen koolisõidu tulevikku helgetes värvides.»

Ent iseäranis sooje sõnu jagus ratsanikul oma neljajalgse sõbra kohta. «Olen oma väikesele märale nii tänulik! Ta üllatas mind. Akvarel on konkurentidest palju pisem – nagu võistleks Moskvitšiga Ferraride vastu. Kehalt ei olegi ta tegelikult koolisõiduhobune. Jookseb efektselt, paljud tulevad teda lihtsalt vaatama, kui heina krõmpsutab. Selline esileedi…» muigas Ellermann. «Preemiaks saab ta paar päeva puhkust ja senisest veel rohkem armastust.»

Ellermann nimetab end Hunt Kriimsilmaks, kel mitu ametit. «Kuna meie perekonnal nii palju raha pole, et hobuseid osta, siis kasvatame neid oma tallis ise. Seal on tegemist piisavalt. Ka Akvarel on Eestis sündinud ja sirgunud, mis teeb südame eriti soojaks,­» tähtsustas ta, kuid nimetas end eelkõige sportlaseks. Pärast üleeilset triumfi mõtleb Ellermann aina julgemalt MK-sarja Kesk-Euroopa tsooni finaali pääsemisest.

Ellermann on läbi Horse Show' 15 aasta ka ise suurvõistluse korraldamisel alati käe külge pannud. Nüüd meenutas ta naerusuiselt, kuidas kõik lilletüdruku ametist algas ja nüüdseks enda triumfini jõudis.

Olematud 11 sajandikku

Eilne takistussõidu puänt kujunes haaravaks nagu … no näiteks 400 m jooksu olümpiafinaal. Ümberhüpetele jõudis kolm meest, kodupublik hoidis mõistagi pöialt Urmas Raagile. Poolakas Michal Kazmierczak ületas kaheksa takistust veatult ja ajaga 37,64. Raag pigistas Ibelle van de Grote Harti nimelisest ratsust viimse, ei vääratanud samuti, kuid kaotas esikoha vaid 11 sajandikuga.

«Teine koht on ju ka hea, aga… Kui kahes sõidus kordagi ei eksi ja vahe on nii olematult väike, tunned ikka pigem pettumust. Kindlasti mu jaoks üks kõige halvemaid teisi kohti. Väga vales kohas tuli,» ütles Raag, kes ihkas kerkida Rein Pilli, Gunnar Klettenbergi, Tiit Kivisila ja Hanno Ellermanni kõrvale ehk Horse Show' peaala eestlasest võitjaks. «Ibelle on kõva võistlusnärviga hobune. Ma ise pidanuks lõpus veel julgem olema.»

Kuid pole halba ilma heata: Raag kasvatas edumaad Põhja divisjoni liidrina ja pääs Kesk-Euroopa tsooni finaalvõistlusele tuli taas märgatavalt lähemale.

FAKTIKAST

Tallinn International Horse Show

Koolisõidu MK: 1. Dina Ellermann (Eesti) 72,235, 2. Hanna Karasjova (Valgevene) 71,110, 3. Gunilla Byström (Rootsi) 70,180.

Takistussõidu MK: 1. Michael Kazmierczak (Poola) 0 karistuspunkti (ümberhüpete aeg 37,64), 2. Urmas Raag (Eesti) 0 (37,75), 3. Kristaps Neretnieks (Läti) 0 (ümberhüpetel 4 kp), 4. Rein Pill 4, 7. Oliver Karma 4.