«Meie pole korruptante kaitsnud!»

«Jäigi hagi esitamata, jah. Me mitu korda küsisime politseilt, et millest see nende arvestus ja kahjusumma tuleneb, ja nad ütlesid, et nad ei saa uurimise huvides seda avaldada. Meil puuduski alus,» nendib Kohtla vallasekretär Tiina Albi, miks osa valla rahast tagasi nõudmata jäi.

See uskumatuna kõlav jutt puudutab ühte paljudest Eesti viimase aja korruptsioonijuhtumitest – Kohtla endise vallavanema Hannes Lumiste kaasust.

Nimelt mõisteti Lumiste süüdi selles, et ta 2015. aastal väärkasutas valla raha teeremondihankes, kui tegi kokkuleppeid eraettevõtjatega. Uurijad tuvastasid muu hulgas, et killustikku pandi Kohtla teedele vähem, kui arvetel näidatud, ning selle eest pandi peavastutus Lumistele. Vald kaotas 15 192 eurot. Ehkki politsei küsis vallalt korduvalt, et see esitaks hagi kahju tekkimise kohta, omavalitsus seda ei esitanud.

«Kui hagi esitamiseks politseilt andmeid küsisime, siis nad vastasid, et «kas te meid ei usalda?». Loomulikult me usaldame Eesti politseid, aga kui läheb avalduse tegemiseks, siis on vaja tõendusmaterjali!» meenutab Albi.

Viru ringkonnaprokuratuur mäletab asja teisiti. Nende väitel kutsuti valla esindaja 2016. aasta märtsis toimikuga tutvuma, et neil oleks võimalik võtta vastu otsustus tsiviilhagi osas. Mais tuli aga omavalitsuselt ilma igasuguse põhjenduseta kiri, et kriminaalasja raames Kohtla ikkagi haginõuet ei esita. Mis põhjendustel kiri saadeti, ongi ebaselge. Haiguslehel olev vallavanem Etti Kagarov minu kõnedele ei vastanud.

Kohtla juhtumi võikski lugeda anomaaliaks, kui sama lugu poleks juhtunud Tallinnas. 2015. aastal sai süüdistuse Tallinna Kesklinna vanem Alar Nääme, kes lasi 2846 eurot Valgas toimunud valimisürituste kulusid pealinna eelarvest kinni maksta.

Kui riigiprokuratuur küsis, kas Tallinn tahab Nääme vastu tsiviilhagi esitada, said nad tegevlinnapea Taavi Aasalt 2015. aasta novembris eitava vastuse. «Esitatud materjalidest ei nähtu, et Tallinna linnale oleks kahju tekitatud. Seetõttu Tallinna linn ennast kannatanuks ei pea ja tsiviilhagi esitamiseks alust ei näe,» kirjutas Aas toona. Õnneks tegi Näämele ettekirjutuse erakondade rahastamise järelevalve komisjon ja raha saadi tagasi.

Tallinna linnasekretär Toomas Sepp põhjendab nüüd, et Aasa vastus oligi tol hetkel tõene. «Selline oli Tallinna linna seisukoht kohtueelse menetluse ajal, enne seda, kui prokuratuur koostas süüdistusakti,» ütleb ta.

Sepa sõnul ei saa välistada, et linn oleks hiljem ikkagi tsiviilhagi esitanud.

Omavalitsuste korruptsiooniohu küsimuse tõi septembri lõpus jõuliselt rambivalgusse õiguskantsler Ülle Madise. Ta tegi riigikogu õiguskomisjonile hulga ettepanekuid seadusemuudatusteks, mis muu hulgas tagaks, et tahtliku süüteoga tekitatud kahju ikkagi tagasi nõutaks ning patustajal poleks võimalik omavalitsuses trikitades tööd jätkata.

«Paraku praegune õiguskord võimaldab seda, et inimene, kes on omaenda linna või valla tagant varastamises süüdi mõistetud, võetakse sinnasamasse näiteks valla- või linnajuhi poliitilise nõunikuna tööle. Seal on absoluutselt kindlasti kuri karjas,» nentis õiguskantsler.

Madise kirjeldatu on Mustvee endise linnapea Pavel Kostromini juhtum. Kostromin mõisteti 2015. aastal süüdi 3990 euro suuruse pistise võtmises Lohusuu vallavalitsuse ametnikuna ja 8500 euro Mustvee linna raha omastamises Mustvee linnapeana. Sellele vaatamata võeti ta uuesti töölepinguga tööle Mustvee linnapea Max Kauri nõunikuks.