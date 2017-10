Hollandi MM-rong lahkus, Horvaatia plindris, Island uue ime lävel

Kuigi valiksarja eelviimases voorus alistati võõrsil läbi häda 3:1 Valgevene, tähendab Rootsi suur 8:0 võit Luksemburgi üle, et Holland vajab play-off-ringi jõudmiseks viimases voorus vähemalt seitsmeväravalist võitu rootslaste üle.

2014. aasta maailmameistrivõistlustel kolmanda koha ning neli aastat varem hõbedase autasu teeninud Holland paikneb A-alagrupis üks voor enne lõppu kolmandal tabelireal ning läheb teisipäeval vastamisi koht kõrgemal oleva Rootsiga. Meeskondi lahutab kolm punkti, kuid üldine väravate vahe on tugevalt rootslaste kasuks ehk teisisõnu on hollandlaste MM-rong läinud.

«Kui tulemusest kuulsime, oli see väga valus hetk. Keegi ei suutnud uskuda, et nad nii suurelt võitsid,» sõnas üks hollandlaste liidreid Arjen Robben pärast mängu Reutersile ohates. «Meil ei jäänud muud üle kui selg sirgu lüüa ja lihtsalt võidelda. Me ei võida kodus Rootsit 7:0, unustage ära. Muidugi peaksime lõpuni uskuma, aga parem on see ausalt välja öelda, mida kõik niigi mõtlevad. Selline tulemus pole realistlik – jätke taskuarvutid parem koju.»

Naerualuseks sattus aga Hollandi peatreener Dick Advocaat, kes esines mängueelsel pressikonverentsil bravuurika sõnavõtuga. «Rootsi ei võida 8:0. Milline loll küsimus! Ma ei usu, et nii võiks juhtuda,» nähvas 70-aastane Advocaat ühe ajakirjaniku küsimuse peale. Järgmise päeva õhtuks oli Rootsil 8:0 võit tabelis, Hollandi võimalused aga vaid teoreetilised.

Ootamatult täbarasse seisu on sattunud ka Horvaatia, kelle peatreener Ante Cacic eemaldati ametist, kuigi MM-valiksarja lõpuni on jäänud vaid üks kohtumine. Horvaatia viigistas laupäeva õhtul kodus Soomega ning heitleb edasipääsu nimel täna õhtul Ukrainaga.

Horvaatia läks Rijekas toimunud kohtumisel 57. minutil Mario Mandžukici väravast juhtima, kuid Pyry Soiri viigistas viimasel mänguminutil. Horvaatia on sellega I-alagrupis 17 punktiga teisel kohal ning otsustavaks saab esmaspäevane kohtumine Kiievis.

Mäletatavasti kaotas Horvaatia märtsis Eestile 0:3. Pärast seda on saadud MM-valiksarjas neljast kohtumisest vaid üks võit, 1:0 alistati Kosovo. Islandile ja Türgile kaotati 0:1 ning nüüd viigistati 1:1 Soomega.

«Kuni kohtumiseni Islandiga oli kõik korras, aga äkitselt ei toimi miski. Meie olukord on katastroofiline, ent meil on siiski võimalus kõik korda teha,» oli kapten Luka Modric mängujärgses intervjuus nõutu. «Horvaatia ootas pingsalt lõpuvilet sellise meeskonna vastu, kes…» jättis Modric lause lõpetamata.

Suure saavutuse lävel on pisike Island, kes jõudis mullu esimest korda EMile ning on pärast türklaste 3:0 alistamist vaid sammu kaugusel MM-finaalturniirist. Selleks tuleb vaid alistada täna õhtul kodus grupi autsaider Kosovo.

Oodatult tagasid nädalalõpuga Euroopa valiksarjas pääsu MMile ka Saksamaa, Hispaania, Belgia ja Inglismaa. Pühapäeva õhtul sai samaga hakkama Poola. F-grupis röövis inglaste selja taga Šotimaalt play-off-koha Sloveenia, kes jäi kodus küll kaotusseisu, ent tegi lõpuks šotlastega 2:2 viigi. Omavaheline tulemus osutus aga tähtsusetuks, kuna samal ajal sai Slovakkia koduväljakul 3:0 jagu grupi punasest laternast Maltast ja tagas grupis teise koha. Šotimaa võidu korral kuulunuks teine koht ja play-off-pääse neile.