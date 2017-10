Ukraina sõjatsooni all käib vilgas veinitegu

«See siin on 25 hektari suurune looduslik pommivarjend,» tutvustab Nassõrov AFP-le. Veinikelder asub valitsuse kontrolli all olevas Bahmuti linnas, 20 kilomeetri kaugusel Ukraina rindejoonest, kus valitsusväed venemeelsete separatistidega endiselt lahingut löövad.

Linn langes 2014. aastal umbes kuuks ajaks mässuliste kontrolli alla ja 2015. aastal nihkus rindejoon nii lähedale, et asula sai osa ka vastasleeri mürsutulest. Kuid hoolimata üle kolme aasta kestnud lahingutest ei ole Nassõrovi tööandja Artwinery hetkekski tööd katkestanud.

Firma reklaamib end Ida-Euroopa suurima vahuveinitootjana, kes kasutab joogi valmistamisel klassikalisi meetodeid, mis sarnanevad šampanja tootmise omadega. Peale selle, et 72 meetri sügavused tunnelid on taganud töötajatele konflikti ajal ohutuse, pakuvad need ka ideaalseid tingimusi vahutava joogi valmistamiseks.

Arvatakse, et enne Teist maailmasõda töö lõpetanud kipsikaevanduste unikaalne mikrokliima on põhjus, miks Nõukogude Liidu võimud üldse lasid ilma veiniistandusteta piirkonda veinitehase rajada. «Liiguvad jutud, et pärast Teist maailmasõda väljastas just Jossif Stalin dekreedi hakata siin šampanjat tootma,» sõnas valges laborikitlis Nassõrov.

Tootmine pandi käima 1950. aastal Artemivski veinitehase nime all – sama nime kandis varem ka Bahmuti linn. Eelmisel aastal otsustas ettevõte aga Nõukogude jäänukid välja rookida ning koos sellega sai firma uueks nimeks Artwinery.

Ehkki Ukraina konflikt ei ole tehasele füüsilist kahju tekitanud, avaldab sõda tootmisele sellegipoolest oma mõju. Enne lahingute algust 2014. aastal tootis Artwinery aastas 19 miljonit pudelit valget, roosat ja punast vahuveini. Sellest ajast alates on tootmine kahanenud aga 12 miljonile pudelile aastas.

«Me ei tarni praegu Venemaale peaaegu üldse. Samuti lõpetasime täielikult müügi Donetski ja Luganski piirkondadesse, mis ei asu Ukraina valitsuse kontrolli all,» selgitas AFP-le tehase tegevjuht Oleg Katšur. Suurem osa toodangust liigub Saksamaale ja Hiinasse.

Venemaa tegevus Krimmi annekteerimisel pani Artwineryle põntsu ka seetõttu, et ettevõte kaotas oma sealsete viinamarjaistanduste varud, samuti ei osteta ebaseaduslikult liigendatud piirkonnast enam toorainet. Selle asemel pidi firma pöörama pilguriigi lõunaosas asuvate Hersoni, Odessa ja Mõkolajivi regioonide poole.

Praegu suudab firma oma kõige populaarsemaid veine siiski veel müügis hoida, kuna enne Krimmi annekteerimist soetati sealt korralik toorainevaru. Tehase veinikeldrites leidub endiselt Krimmi viinamarjadest toodetud haruldast roosat ja punast kuiva vahuveini. «Enne sõda oli Krimmis väga rikkalik saak, mis meile huvi pakkus. Me ei teadnud, et sõda tuleb, kuid me ostsime kõvasti varusid,» sõnas Nassõrov.

Kahe aasta pärast saab Krimmist toodud tooraine aga otsa ning ilmselt peab ettevõte mõningatest oma tuntuimatest toodetest loobuma. Ehkki see muudab vajaliku tooraine saamise tehasele veelgi keerulisemaks, lubavad sealsed veinimeistrid teha kõik, et sõjast räsitud kodumaal pokaalid ikka ääreni täis oleksid. «Vahuvein on pidulik jook ja meie Ukraina klientidelt ei tohi praegu seda rõõmu ära võtta,» märkis Nassõrov.