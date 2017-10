K-popi abil Korea ülikooli

Nüüd oodatakse Maretit järgmisel sügisel õppima Korea Ülikooli, pool aastat kestvate õpingute eest tasub Lõuna-Korea valitsus. «Seda ülikooli loetakse Soulis kolme parema hulka ning korealastel on sinna väga-väga raske sisse saada, neil tuleb ikka palju öid üleval olla ja õppida, et see õnnestuks,» räägib Maret. «Ka välismaalastele on selline õppimisvõimalus suur vedamine.»

Kui seni pidas Maret plaani minna edasi õppima bioloogiat, siis pärast konkursivõitu liigub mõte aina enam korea keele poole. «Mu eesmärk oli teha võistlus läbi ja vaadata, kas tahan sel teel jätkata või mitte. Nüüd, kui ma seda tean, hakkan uurima, kuidas seal edasi õppida,» mainib neiu.

Kuigi Maret oli Koreas septembri keskel, mil kogu rahvusvaheline meedia arutles sõja puhkemise üle Korea poolsaarel, kinnitab neiu, et kohapeal seda ärevust märgata polnud. «Vanemad, vanavanemad ja sõbrad ütlesid, et kuhu sa lähed, aga minul küll hirmu ei olnud,» väidab Maret. «Tavalised korealased ei pane Põhja-Korea ähvardusi enam tähele, sest neid on nii palju ja nii tihti, et asja ei võeta enam tõsiselt. Hirm on paratamatu, kui sa ei puutu pidevalt sealse kultuuriga kokku, aga mina tunnen, et olen selle kohaga seotud ja mul on juba selline korealaste tunnetus, et asi ei ole nii ohtlik, kui paistab.»

Mareti sõnul on Lõuna-Korea viimasel ajal väga palju muutunud: «Alles olid inimesed seal väga kinnised ja konservatiivsed, aga lääne mõjutused on muutnud neid avatumaks.»

Võrreldes vaoshoitud jaapanlastega on korealased märksa elavamad. «Nad üritavad olla osa lääne kultuurist ja ma arvan, et mingis osas see neil ka õnnestub, aga oma mõtteviisilt jäävad nad Aasia rahvaks,» tõdeb Maret.

Kõrgest tunnustusest hoolimata jätkab Maret Tallinnas korea keele õpinguid, sest nagu ta ennast analüüsides tunnistab, pole tema keeleoskus sugugi nii hea, nagu võiks arvata. Eestis on korea keele huvilisi mitmelt alalt, paljudel on tekkinud vastav huvi samuti tänu K-popile, aga leidub neidki, keda huvitavad Aasias väga populaarsed Korea seriaalid. «K-popi vaimustus maailmas veel kestab ja pigem läheb tõusujoones, aga kuna Korea popgruppide eluiga on üürike, siis ka minu toonaseid lemmikuid enam ei ole,» räägib Maret. Tema enda muusikamaitse on samuti muutunud, nüüd kuulab ta koreakeelset rütmibluusi ja hiphoppi. «Hiphop on seal väga popp, aga ma arvan, et see jääb pigem Koreasse, saamata nii tuntuks nagu K-pop,» leiab neiu.

Mareti kinnitusel on koomiksid Koreas väga populaarsed. / Liis Treimann

See lihtne korea keel

Kuigi võhikule meenutab korea keel hiina hieroglüüfe, ei saa Mareti kinnitusel neid keeli omavahel võrrelda. «Hiina keeles on hieroglüüfid ehk neil on üks pilt ja see tähendab kindlat silpi. Kui sa pole seda pilti varem näinud või õppinud, siis sa ei oska seda lugeda,» selgitab Maret. Korea keeles tähistab iga märk häälikut ja isegi kui see sõna pole varem ette tulnud, saab selle kokku lugeda. «Selles mõttes ei ole korea keel üldsegi nii keeruline, kui tundub,» kinnitab Maret. Korea keele hääldus on eesti keelega suhteliselt sarnane, kuid ühtegi sarnast sõna pole neiu veel kohanud.

Eestlastele harjumatu on eri sõnalõppude kasutamine tegusõnade puhul. «Kui öelda: ma söön, siis viisakusvormis oleks see mogojo (먹어요) ja seda kasutatakse võõra või endast vanema inimesega kõneldes,» toob Maret näite. Kui aga rääkida endast nooremaga või sõbraga, siis -jo lõppu kasutama ei pea ja võib öelda lihtsalt mogo (먹어). Kui esined avalikkuse ees, tuleks kasutada hoopis teistsugust lõppu, milleks on -mnida ja «mina söön» oleks selles vormis moksõmnida (먹습니다).

Tänu korealaste huvile Ameerika vastu on keelde ilmunud palju laensõnu. Näiteks šampooni kohta öeldakse Lõuna-Koreas šampu (샴푸), Põhja-Koreas on aga kasutusel liitsõna juuksed-vesi-seep (머리물비누). Mareti kinnitusel ei kõla korea keel üldsegi sellisena, nagu võib kuulda Põhja-Korea uudistest: «Tegelikult on korea keel väga sujuv, niimoodi räägitakse tõesti ainult sealsetes uudistes. Lugesin hiljuti ühest Põhja-Korea pagulasest, kes kurtis, et ei kuule Lõuna-Koreas uudiseid, sest diktorid räägivad nii vaikselt.»