Vanaldased juhid hoiavad Jaapanit hirmuhaardes

Üle 65-aastased autojuhid põhjustasid riikliku politseiagentuuri (NPA) andmetel 2016. aastal Jaapanis 965 autoõnnetust – seda on enam kui veerand avariide hulgast.

Ühe šokeerivama õnnetusjuhtumi käigus põrkas 87-aastane veokijuht kokku koolilapsi vedanud sõidukiga. Õnnetuses hukkus kuueaastane laps ja viga sai teisigi. Juhtum pani avalikkust probleemile lahendust nõudma.

Tokyost põhjapool Kanuma linna lähedal asuvas maapiirkonnas otsustas rühm vanemaid autojuhte riisipõldude ja mägede vahel panustada liiklusohutusse ja roolikeeramiskursustega oskusi parandada.

Pensionärid juhivad mäenõlvade vahel rõõmsalt oma allakeeratud akendega autosid, samal ajal kui juhendajad neile läbi ruupori korraldusi jagavad. Kõiki nende liigutusi jälgivad sensorid.

Kursusel osalenud 73-aastane Emiko Takahashi tunnistas, et polnud oma juhtimisoskustes vanemaks saades üldse kindel. «Seepärast ma siia tulingi,» sõnas ta ja lisas, et tal pole muud valikut kui rooli istuda ning endast seitse aastat vanemat abikaasat iga päev haiglasse sõidutada.

Takahashi arvates on aastatega vähenenud tema keskendumisvõime ja aeglustunud on ka reaktsioonikiirus. «Olen aeglaseks jäänud,» tunnistas naine.

Vanurid põhjustavad 28,3 protsenti Jaapani surmaga lõppevatest autoõnnetustest, näitaja on kümne aasta taguselt 17,9 protsendilt märkimisväärselt tõusnud. 2060. aastaks moodustavad vanurid aga 40 protsenti riigi elanikkonnast – see annab põhjust liiklusohutuse pärast muretseda.

Mõne Jaapani regiooni võimud on seetõttu asunud otsima viise, kuidas julgustada vähemalt osa 4,8 miljonist üle 75-aastastest juhtidest oma juhiloast loobuma. Meetmete hulka kuluvad matusepakettide soodustused, allahindlused rameninuudlitele – seda kõike lisaks tavapärastele meetoditele, nagu odavamad või lausa tasuta takso- ja bussisõidud.

Kursustel osalenud 67-aastane Kiyotaka Ukita aga muigas selle peale mõrult. «Tasuta bussipilet ei ahvatle vanainimesi mingil määral juhiloast loobuma,» ütles Ukita. «Oma autoga sõitmine annab vabaduse ükskõik millal minna, kuhu tahad. Loodan, et saan autoga sõita surmani.»

Enamik vanurite põhjustatud õnnetusi tekib NPA teatel gaasi ja piduri segiajamise või rooli üle kontrolli kaotamise tagajärjel. Jaapani Mootorsõidukite Föderatsiooni (JAF) juhendaja Masato Zenyouji sõnul peitub osa probleemist vanemate juhtide kahanevas võimes kiiresti reageerida – näiteks pidurile vajutada. «Kui kiirus kasvab, väheneb nende vaateväli ja see võib viia õnnetuseni,» ütles ta.

Rolli mängib ka juhi liigne enesekindlus, märkis Rissho ülikooli professor Masabumi Tokoro. Professori uuringust selgus, et kui 30. eluaastates juhtidest arvas vaid kümme protsenti, et on võimelised õnnetusi vältima, siis 75-aastaste ja vanemate seas arvas nii 53 protsenti vastanutest.

«Nad arvavad, et suudavad tänu oma sõiduoskustele õnnetusi vältida,» sõnas Tokoro. Märtsis jõustus Jaapanis seadus, mis nõuab, et üle 75-aastased autojuhid peavad läbima juhiloa uuendamisel kognitiivse testi. Samuti üritavad panuse anda autotootjad, paigaldades näiteks seadme, mis ei võimalda kiirendada, kui juht vajutab piduri asemel kogemata gaasipedaalile.

See meede võetakse kasutusele aga järk-järgult ja vaid uuemate mudelite puhul. Transpordiministeeriumi andmetel paigaldati süsteem umbes kolmandikule 2015. aastal toodetud 4,4 miljonist autost.

Tokoro usub, et probleemi ei lahenda kognitiivsed testid ja vanuritele juhiloa loobumise eest pakutavad boonused. «See pole Jaapani maapiirkondades mõeldav, sest seal ei saa autota läbi. Seepärast ei taha vanemad juhid loast loobuda,» seletas ta.

Tokoro sõnul peaks valitsus välja töötama viisi, kuidas saaksid pensionärid normaalset elu elada ka pärast juhiloast loobumist.

Jaapani IT-ettevõte DeNA on asunud katsetama isesõitvaid autosid, et pakkuda maapiirkonna vananevatele elanikele 2020. aastaks uusi liiklemisvõimalusi.

Õpperajal avaldas Takahashi aga lootust, et saab rooli keerata vähemalt 85. eluaastani. «Usun, et võin autoga edasi sõita, kui õpin ja enesekindlust kogun. Kui terviseprobleemid tekivad, siis lõpetan.»