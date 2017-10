SEIKLUSVIDEO: Mida näeb Rummu karjääris vee all?

«Kolmkümmend kilo tugevalt,» kommenteerib Terje varustuse kaalu. Arvutan ruttu – ligi 90 kilo, huh, korralik koorem. Pole ime, et jalg all tudiseb ja püsti püsiminegi juba treeninguna tundub. «Aga vee all sa seda ei tunnegi, liugled nagu udusulg!»

Õnneks kulgeb tee veepiirini allamäge ja vees pole sukeldumisvarustusel tõesti enam mingit kaalu. «Prillide sisse tuleb sülitada ja siis vees puhtaks loputada,» teatab Terje. «See on tavaline aluselise-happelise keskkonna reaktsioon, mis võtab udu ära – töötab alati!» Ees ootab kõige tõsisema takistuse ületamine ehk kohanemine vee all hingamisega.

Uut infot tuleb nii palju, et millelegi muule mul aega mõelda ei ole. «Peamine on enesekontroll, tuleb jääda hästi rahulikuks. Hobisukeldumine põhinebki õigel hingamisrütmil,» selgitab Terje. «Ainult ära sa nii palju nüüd naera, vee all naeratada ei saa!» Otsik suhu ja pea vee alla. Ossa raks – minu kollased lestad tunduvad otse nina all olevat. Kui lahe! Jään neid vaimustunult jõllitama ja hingamine läheb justkui kogemata rööpasse. Mullijuga tõuseb välja hingates veepinnale, see on ka päris vahva vaatepilt ja heli. Mulle meeldib, tahan juba allapoole minna! Pead veest välja tõstes näitab instruktor veel ette tähtsad käemärgid, sest vee all rääkida ei saa. Ülespidi pöial ei tähenda veealuses keeles sugugi seda, et asjad on parimas korras. See märgib hoopis – tahan üles! Kõik korras öeldakse vee all pöialt ja nimetissõrme O-ks ühendava OK-märgi abil.

«Väga tähtis on tasakaalustamine – seda tehakse läbi kinnise nina puhudes. Kõrvad teevad krõksu või vile, kuidas kellelgi,» räägib instruktor. «Vee alla minnes rõhk kasvab ja tekib valuaisting, kui suure hooga kohe sügavale minna. See on loomulik reaktsioon. Ma ise tasakaalustan ka esimesel kümnel meetril pea iga poole meetri tagant.» Vee all mulistades selgub, et tasakaalustamise trikist ma päris hästi veel aru ei saa. Midagi seal maski ninast kinni hoides pusserdan ja kõrvad ragisevad rõõmsalt kaasa. No vahet pole, et ma ei tea, mida teen – igatahes see toimib.

Veealused avastused. / Eesti sukeldujate klubi

Maagilised vaated ja müstilised müürid

Õige pea hakkab veealune muinasjutt lahti rulluma. Kõik tundub nii teistmoodi! Lagunenud vanglamüürid, laternad ja okastraadid näivad nii ligidal, et tahaks neid käega puudutada. Tegelikult on minu ja varemete vahel mitmed meetrid vetesügavusi. Kalad ujuvad sõna otseses mõttes näkku, kogu parvega. Mulle tundub, et neil on veidrat veealust kolli sama huvitav uudistada kui minul neid. Karjääri põhja peidetud vangla mõjub nagu mingi apokalüptiline linn, kus aeg on peatunud ning vesi võimust võtnud. Ma olen täiesti lummatud. Ja tõesti, hirm ei tule pähegi, siin on lihtsalt nii palju teisi, kordades kirkamaid emotsioone!