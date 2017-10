Suhkru alternatiive liigtarvitada ei tasu

Madala kaloraažiga alternatiiv on ka ksülitool ehk kasesuhkur, mis on tuntud eelkõige nätsu koostisosana. See looduslik suhkur annab külma magusat maitset ja sobib Muiste kinnitusel ideaalselt isetehtud jäätisesse.

Ksülitool imendub aeglaselt ega tõsta vere suhkrusisaldust kiirelt lakke, mistõttu on hea nii diabeetikutele kui ka kaalulangetajatele. Kristallilises vormis ksülitool on suhkrust magusam, ent ei sobi pärmiga küpsetistesse, sest mõjub pärmseent pärssivana. Moosikeetmiseks saab aga soetada moosiksülitooli, kuhu on lisatud paksendamiseks pektiini.

Need mesimagusad siirupid

Pettusi võib esineda aga Ameerika ja Kanada filmidest teada-tuntud vahtrasiirupi puhul.

«Kui on väga tugeva maitsega siirup, võib olla sellele suhkrut lisatud. Kui siirup on klaaspudelis, mahemärgistuse ja pigem kõrgema hinnaga, on see kvaliteetne,» soovitab Muiste, kelle senine kogemus näitab, et plastpudelis soodne siirup kipub olema võltsitud.

Siirupil on erinevaid tumedusastmeid – A-klass on heledaim, D aga tume ja kõige intensiivsem, mistõttu tasub nende eristamiseks pakendiga tutvuda.

Samasugune magustav toode on agaavisiirup, mis koosneb peamiselt fruktoosist ehk puuviljasuhkrust.

«Fruktoosi puhul tuuakse välja, et kui seda on liiga palju, siis keha ei tunne seda enam ära ega oska omastada. Puhas fruktoos võib hakata ainevahetusele kahju tegema, sest keha ei saa aru, millal tuleb söögiisu vähendada, ja takistab samas söögist saadava glükoosi jõudmist lihastesse,» märgib Muiste.

Samuti ei talu inimese organism pikka aega suuri fruktoosikoguseid ja võivad tekkida häired glükoosi ainevahetuses. Seega ei maksa sellegagi liialdada.

Agaavisiirup on suhkrust palju magusam, meenutades maitselt kukekommi, mistõttu kulub seda pigem vähe. Toitumisnõustaja soovitab seda kasutada smuutides, aga võib lisada ka teele-kohvile ning mõnele küpsetisele, kui vedela siirupi ja kuivainete tasakaal paika saada.

Emeriitdotsent Liebert märgib, et populaarne on see ka mee asemikuna veganite hulgas, kelle menüüs on mesi välistatud. Kuna agaavisiirup seguneb veega kergesti, saab seda kasutada jäätee valmistamiseks, aga seda leidub tema sõnul isegi mõne energiajoogi koostises.

Eestlaste ehk lemmikuima magustaja, mee puhul tasub teada, et mee glükeemiline koormus on lauasuhkruga pea võrdne. See tähendab, et nii lusikatäis mett kui ka suhkrut imenduvad ja tõstavad vere suhkrusisaldust kiirelt, andes samaväärse energialaengu. Samas on mees kasulikke ensüüme, mida suhkrus napib. Kuumadesse jookidesse ja küpsetistesse mett panna ei soovitata, sest üle 40-kraadisel kuumusel kõik see hea hävib.

Muiste tõdeb, et kuigi nimetatud tooted on suhkru tervislikumad alternatiivid, võiks ka need riiklike toitumissoovituste kohaselt anda maksimaalselt kümme protsenti päevasest energiast. Lisatud suhkrute kogus peaks jääma alla 50 grammi päevas.

«Nende toodetega ei tohi liialdada ka siis, kui neis on null kalorit. Mitte suhkur pole see, mida vajame, vaid süsivesik, millest toodetakse glükoosi, ja see ongi aju peamine kütus,» lisab ta.