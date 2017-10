Prantsusmaa katalaanid tunnevad solidaarsust ja ärevust

«Inimesed on pahased. Pajusid neist seovad lõunaga tihedad perekondlikud sidemed ja nad käivad nädalavahetuseti Kataloonias,» ütles sellele Prantsuse piirkonnale suuremat autonoomsust taotleva erakonna Oui au Pays Catalan (Jah Kataloonia Riigile – toim) kaasasutaja Jean-Luc Pujol.

Pujoli sõnul kardeti umbes 470 000 elanikuga Pyrénées-Orientalesʼis, et 1. oktoobril Kataloonias toimunud hääletus võib kaasa tuua tõsise vägivalla ning mõjub laastavalt majandusele. Erinevalt Katalooniast, mis on Hispaania jõukaim osa, on Pyrénées-Orientales üks Prantsusmaa vaeseimaid departemange.

Iseseisvuslased on Pujoli hinnangul selles Prantsuse piirkonnas vähemuses. «Kuid suur osa inimesi tunneb katalaanide vastu suurt sümpaatiat ja on valmis oma identiteeti kaitsma, soovimata seejuures Prantsusmaa riigist lahku lüüa,» lisas Pujol.

Seejuures oli Prantsusmaal aktiivne roll 1. oktoobri Kataloonia referendumi ettevalmistamisel. Pujoli erakonna andmetel trükiti mitu miljonit hääletussedelit Pyrénées-Orientalesʼis asuvates firmades ja saadeti seejärel üle piiri.

Piirkonna keskuses Perpignanis on toimunud kaks demonstratsiooni, millest mõlemast võttis osa umbes pool tuhat inimest. Meeleavaldajad protestisid vägivalla vastu Kataloonias toimunud hääletusel, kus 90 protsenti osalenutest toetasid küll Hispaaniast eraldumist, samas aga jätsid hääletamata paljud inimesed, kes piirkonna iseseisvumist ei toeta. Pujol, kes on ühtlasi ka Perpignani linnapea, nimetas šokeerivaid kaadreid vägivallast Kataloonias talumatuks, õigustamatuks ja taunitavaks.

Pyrénées-Orientalesʼist Prantsusmaa senatisse valitud Jean-Paul Alduy on kutsunud üles kaasama rahvusvahelist vahemeest, et lahendada poliitilist kriisi Hispaanias. «See on väga ohtlik olukord,» sõnas Alduy.

Erilist muret tekitab aga Kataloonia võimalik iseseisvumine Pyrénées-Orientalesʼi tegutsevate ettevõtete seas. Kohaliku kaubandus-tööstuskoja juhi Bernard Fourcadeʼi sõnul näib Kataloonia iseseisvumine pigem ebarealistlik. «Kataloonia oleks sunnitud Euroopast lahkuma, see näib olevat keeruline,» ütles Fourcade, kelle sõnul pole Kataloonia kriisiga esile kerkinud majandusprobleeme piisavalt käsitletud.

Raymond Mitjavila, kelle ettevõtted tegutsevad nii Prantsusmaal kui ka Hispaanias, muu hulgas Kataloonias, ütles, et majanduslikult tähendaks Kataloonia iseseisvumine suurt segadust. «45 protsenti meie müügitulust tuleb Hispaaniast,» sõnas Mitjavila. Tema vanemad saabusid koos paljude teistega Pyrénées-Orientalesʼi piirkonda Hispaania diktaatori Francisco Franco režiimi eest põgenedes. «See, mis toimub, ärritab. Südames olen ma nendega,» lisas Mitjavila Kataloonia eraldumise pooldajatele viidates. «Kuid toimuv tekitab hirmu.»

Vähe on neid, kes sooviksid järgida Kataloonia eeskuju ja lahutada Pyrénées-Orientales Prantsusmaast. Iseseisvat Katalooniat pooldava kohaliku erakonna Unitad Catalana juhi Jaume Roureʼi sõnul on Pyrénées-Orientales iseseisvusest valgusaastate kaugusel.

Kuid samas on rohkem neid, kes soovivad nn Põhja-Katalooniale hoopis Prantsuse põhiseaduse alusel eristaatust, nagu on Korsika saarel. Perpignani linnapea Jean-Marc Pujoli sõnul võib Kataloonia kriis tugevdada küll identiteeditunnet Pyrénées-Orientalesʼis, kuid piirkond on siiski väga tugevalt Prantsusmaaga ühendatud.