Visionäär elektriautode tulevikust. Nissan tutvustas uut Leafi

Olgu, Oslos (ja ka Amsterdamis ning mõnes paigas veel) on elektrisõidukite arv toetuste ja kobedate investeeringute najal kiiresti kasvamas. Enamasti aga tuleb jätkuvalt pingutada, et praeguste kütusehindade juures elektrisõidukite vastu piisavalt huvi äratada.

Nissan tutvustaski Oslos, mis neil plaanis on. Kuidas kõlaks kahesuunaline laadimine? Asja mõte on lühidalt selles, et iga elektrisõiduki saab muuta elektrivõrgu osaks, piisavalt suur hulk elektrisõidukeid võrgus ühtlustaks tipptundide tarbimistippe. Elektri hind kõigub ööpäeva jooksul arvestatavalt. Kui laadida odavamat elektrit öösel ning kalli tipptunni ajal seda elektrivõrku tagasi anda, olete sellise vahetuskauba tulemusena oma Leafile kuluva elektri saanud tasuta. Energiamüügiga Suurbritannias tegeleva ettevõtte Ovo Energy esindaja sõnul on esimesed projektid Taanis ja Suurbritannias paljulubavad. Ovo paigutab kahepoolse laadija, mis kasutab Leafi akut elektrivõrgu stabiliseerimiseks. Sealjuures on tagatud, et määratud kellajaks on auto aku alati täis laetud.

Taani projekti näitel on 5000 km aastase läbisõidu juures ühekordne tasu umbes 500 eurot ja suhe teie Leafi aku ja energiaettevõtte vahel peab kestma viis aastat. Paljutõotav? Tegemist on tulevikuäriga, kus tuleb mõelda suurelt. Ja „suurelt“ tähendab, et laevastikus võiks olla vähemalt poolsada särtsusõidukit.

Lähem tulevik toob aga juba järgmise aasta algupoolel uue Leafi, mis oskab end ProPiloti nime kandva süsteemi abil teatud määrani ise juhtida, parkimisabiline pargib sõiduki juba täiesti iseseisvalt. Uus on ka e-Pedal, mis tähendab, et piduripedaali tavasõidul enam peaaegu vaja ei lähegi – kui gaasipedaal vabastada, pidurdab auto täieliku seiskumiseni, samal ajal regenereerides pidurdusenergiat aku laadimiseks. Uus Leaf on praegu saadaval eriversioonina, mis tähendab väga heas varustuses sõidukit. Edaspidi lisandub veel hulk varustuspakette ning tähelepanu, Nismo insenerid juba tegutsevad Leafi kallal!