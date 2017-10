Koalitsioonikõnelused võivad takerduda

Enne pühapäevaseid läbirääkimisi avaldas CSU ka kümnepunktilise kokkuvõtte nõudmistest kantsleriparteile. Nende juhtpõhimõtteks on keskenduda patriootlikele väärtustele, Saksa «suunava kultuuri» ja väärtuste propageerimisele ja paremäärmusliku Alternatiiv Saksamaaga (AfD) võitlemisele.

«Me peame AfDga rinnakuti vastamisi minema – ja võitma nende hääletajad tagasi,» kajas CSU avaldatud programmist.

AfD tegi ennekõike rangemale migratsioonipoliitikale ja kehvemal majanduslikul järjel piirkondadele tuginedes septembris toimunud valimistel paremuselt kolmanda tulemuse, võites 12,6-protsendilise toetusega Liidupäevas 94 kohta.

Põrutava tulemuse järel teatas CDU/CSU juhtkond, et poliitilise spektri paremale tiivale on jäetud populistidele liiga palju ruumi ning üks nende peamistest ülesannetest peaks olema oma toetajaskonna tagasi saamine.

AfD suur häältesaak ja teise tulemuse teinud Sotsiaaldemokraatliku Partei (SDP) keeldumine moodustada kantsleriparteiga järjekordne suur koalitsioon tähendab seda, et CDU/CSU-l ei jää muud alternatiivi, kui asuda läbirääkimisi pidama FDP ja rohelistega.

Kolme partei lipuvärvide järgi hüüdnime saanud Jamaica koalitsioon oleks Saksa poliitikas pretsedenditu, kuid AfD saagiks langenud miljon konservatiivide häält sunnivad Merkelit otsima ühtsust valimistel 10,7 protsenti häältest kogunud FDP ja 8,9 protsendi suuruse toetusega rohelistega.

Merkel tunnistas pühapäeval, et kõnelused FDP ja rohelistega kujunevad keeruliseks, kuid avaldas lootust, et koalitsioon saab sellegipoolest paika. Kõik suured parteid on paremäärmusliku AfDga valitsusliidu moodustamise välistanud.

FAKTIKAST:

Võimalikud tüliküsimused

-Rohelised: Migratsiooni piirmäära vastu

Saksamaal sündinud seaduslike migrantide lastele automaatselt kodakondsuse andmine

Kivisöejaamade ja fossiilkütustel töötavate sõidukite arvu vähendamine

Kaitsekulutuste vähendamine

Astmeline tulumaks

-FDP: Migratsiooni piirmäära vastu, tahavad anda võimaluse asüülitaotlust välismaal esitada

Väärtuspõhine migratsioonisüsteem, kus kõrgemalt kvalifitseeritud asüülitahtjad on eelisjärjekorras

Võimalus taotleda Saksa kodakondsust pärast nelja aastat riigis elamist (praegu kaheksa aastat)

Kaitsekulutused kuni 3 protsenti SKTst

Kuni 30 miljardi euro suurused maksukärped