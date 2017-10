Elva linn võtab viimasel minutil üle kahe miljoni laenu

Pea pool laenusummast, 1 190 000 eurot kulub Elva uue spordihoone juurde kerkiva ujula projekteerimiseks ja esimese etapi ehitamiseks. «Oleme ujula projekti juba ekspertiisi saatnud, kuid raha kulub lisaks projekteerimisele ka ujula esimese etapi ehitusele, mis peaks algama 2018. aastal,» selgitas Elva linnapea Aivar Õun.

Pea sama palju, 1 180 000 eurot läheb Elva gümnaasiumi esimese etapi renoveerimistööde lõpetamiseks. «Remonditööd saavad oktoobri lõpus valmis ning seni oleme ehitust oma vahenditest finantseerinud, aga raha hakkab otsa lõppema,» põhjendas laenu võtmise vajadust Elva linnapea.

Ülejäänud laenusumma, 50 000 eurot kulub Elva kahe tenniseväljaku renoveerimiseks. «Selle eest vahetatakse välja tenniseväljakute katted. Need tööd on plaanis valmis teha tuleval kevadel,» märkis Õun.

Kuigi volikogu hääletas laenuvõtmise otsust ajal, mil tänane Tartu Postimees juba trükikojas oli, ei kahelnud Aivar Õunal eile keskpäeval selles, et see läbi ei peaks minema.

«Need projektid olid ette valmistatud juba eelmise koalitsiooni poolt,» selgitas Õun, kes on linnapeaametis olnud poolteist kuud.

Õun lisas, et need hooned on tekkivale Elva vallale äärmiselt tähtsad. Liiatigi pole alust arvata, et vahetult enne valimisi ükski volikogu julgeks hääletada laenuvõtmise vastu, mille abil valmivad spordirajatised ja koolimaja.