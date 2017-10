Eestlased – suhkrupeedita rahvas

«Peamine raskus nüüd, pärast suhkrukvoodi kaotamist, on hinnata suhkrutehase Eestisse rajamise tasuvust või võimalusi koostööks naabritega,» rääkis maaülikooli vanemteadur Evelin Loit. «Kui maaharimine ja kasvuaja töö on peedikasvatuses teiste kultuuride kasvatamisega sarnane, siis eraldi investeering on vajalik koristustehnikasse.»

Tänu kõrgele energiasisaldusele sobib suhkrupeet Loidi kinnitusel loomasöödaks, aga ei suuda kasvatamise suuremate kulude tõttu konkureerida näiteks maisiga.

Suhkrupeet kui eksootiline maiuspala

Eesti ajalehed kirjeldasid suhkrupeeti kasuliku ja moodsat põllukultuurina juba ligi sada aastat tagasi, kuid viimased uudised räägivad suhkrupeedist kui poekommi asendajast.

Järva Teataja kirjutas 2013. aasta kevadel, kuidas Kareda vallas Müüsleris asuv Rätsepa talu pererahvas küpsetab suhkrupeedist kommi, keedab siirupit ja on valmistanud suhkrutki. «Siin on nii peremehele maitsvaid pruunimaid kui ka mulle meeldivaid pehmemaid,» rääkis perenaine Meeli Seepter ajakirjanikule.

Väikesest nõudlusest suhkrupeedi järele kirjutas 2010. aasta kevadel Maaleht, Kuressaares Seemnepoe OÜd juhtiv Ülo Juulik soovitas suhkrupeedi kasvatamise huvilistel seeme Soomest tuua.

1940. aasta jaanuaris üritas Järva Teataja lugejaid veenda, et suhkrupeedi kasvatamine on Eestis täitsa võimalik. «Meie lõunapoolsete naabrite lätlaste juures on suhkrupeedi kasvatus õige suuresti levinud ja katsed näitavad, et see meilgi võimalik on. Isegi meist põhja pool asuvad soomlased kasvatavad suhkrupeete ja neil on oma suhkru tööstused. Tartu Ülikooli taimebioloogia katsejaamas on tehtud võrdluskatseid suhkrupeedi sortidega aasta kestel,» kirjutas leht, mille andmetel polnud Eestis saadud tulemused naabrite omadest kehvemad.

Suhkrupeedi kasulikkuses üritas vastses vabariigis alustavaid talunikke veenda juba 1920. aasta septembri Sakala, teatades, et juba Saksa okupatsiooni ajal hakati meil siin ja seal suhkrupeeti kasvatama. Põllumeeste seltsi näitus Tallinnas tõendas lehe kinnitusel veenvalt, et suhkrupeet on juba suuremal arvul poolehoidjaid leidnud. «Katsed on näidanud, et suhkrupeet meil Eestis kasvab ja rahuloldavat suhkruprotsenti sisaldab, nii, et julgelt wõime Eesti suhkrutööstuse võimalustest kõneleda. Pealegi on suhkrupeet taim, mis ennast kohaliku kliima oludega wälja arendab. Meie oludele vastab kõige rohkem suhkrupeet, mis wara walmib ja sellega kaswu aeg lühem on.»