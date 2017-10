Rammo: hea, et Katalooniast tulema sain

-EMi 10. koht – kas pöial üles- või allapoole?

Pöial väga-väga püsti. Oli äge, ma polnud varem seda kogenud, et EM ja MM on nii üksteise otsa. Et mõlemas suutsin enda kohta väga hea tulemuse sõita, selle üle olen väga-väga õnnelik (septembri lõpus peetud MMi lõpetas Rammo 19. kohaga). Kuna see oli ka minu hooaja viimane võistlus, siis väga ilus lõpp. Kui nüüd EM kiiresti kokku võtta, siis võistlusel ei olnud eriti minu olud ja seda enam läks ikka väga hästi. Treener on ka väga rahul, nii et on põhjust õnnelik olla.

-Et kuldlaevastikus kaks sõitu teistest veidi kehvemini (35. ja 27. koht) läksid kuidagi kripeldama ei jää?

No kuldlaevastikus ikka läheb nii. Et kõik sõidud ideaalselt ei õnnestu on mängu osa, ja tase on ühtlaselt nii kõva, et tahes-tahtmata juhtub kõigil.

-Võistluse kõrvalt: te veetsite Barcelonas terve nädala. Palju te kõike seal ümberringi toimuvat tajusite või nägite.

Tajusime ikka ja nägime ka. Kohalikel olid streigikombed ja -toimetused juba üpris sisse kujunenud. Iga õhtu peksti rõdudel ja akendel kulpidega vastu potte-panne, tehti nii palju lärmi kui võimalik. Tänavatel olid marsid, erinevad ametiasutused streikisid, bussiliinid seisid – seda kõike oli tänavapildis näha ja õhkkond oli tavapärasest ärevam. Ennastki tegi veidi ettevaatlikuks ja vaatasin rohkem, kus täpselt käin ja olen.

Ma tean, et nad tahavad seal varsti hakata iseseisvust välja kuulutama. Olen õnnelik, et sealt hommikul vara tulema sain, ei tahaks lõksu jääda, kui olukord seal järjekordselt tuure üles peaks võtma.

-Aga sporditegemist mürgel õnneks eriti ei seganud?

Esimene võistluspäev jäi üldstreigi tõttu ära, aga sealt edasi läks kõik väga rahulikult. Merel ei heidutanud see üldse ja klubis ka kuidagi õhkkond tavapärasest ärevam polnud.

-Pean ikka ka seda küsima, et kas uni oli reisil rahulikum ka kui näiteks viimased kuu aega kodus?

Oleks tahtnud loota, aga kas korteris oli aura kehv või mingil muul põhjusel, nii mina kui ka noor Martin Aruja (EMi 109. koht) magasime mõlemad väga halvasti.

-No see küsimus oli ka ilmselge tagamõttega …

Loomulikult!

-Kuidas isaks saamine su elu on muutnud?

Eks neid ärkamisi on öösiti veidi rohkem, aga ma olen eluaeg olnud linnuunega ja minu jaoks see midagi ei tähenda. Aga muidugi elukorraldus ja prioriteedid on vähe nihkunud. Väga äge on kõik siiamaani olnud ja suunurgad on kogu aeg ülespoole.

-Kas mõtted olid merel ka kuidagi teistmoodi?

Ma ei seostaks seda isegi otseselt isaks saamisega, vaid terve selle aastaga on tulnud minusse küpsust juurde. Rääkisin seda ka pärast Rio olümpiamänge, et valepinget oli päris palju, mis nüüd on täiesti ära kadunud. Pole enam ebausku ja tegemisi ainult tegemise pärast. Reageerin vastavalt olukorrale, aga ei mõtle stardiliinil viimasel hetkel asju veel üle ja ümber. Tundub, et kõik läheb praegu ilusti.

-Aga lõpuks koju jõuda …

Oli teistsugune tunne, aga koju on alati mõnus tulla. Pean tunnistama, et emotsionaalselt isegi ei ole väga suurt vahet selles, et nüüd on kodus laps ootamas. Kui reis lõppeb, olgu see siis nädalane võistlus või paarikuine treeninglaager, ja isegi kui veel mingit koduigatsust ei ole, on ikkagi alati väga hea tunne, kui see kojumineku hetk kätte jõuab.

-Ja nüüd on hooaeg läbi ja aeg puhata.

Lennukiski luges treener Rein Ottoson mulle sõnad peale, et pean paar nädalat jalad seinal puhkama ja mitte trenni tegema, aga mind tundes, siis küll ma sõpradega mingid pallimängud ikka välja mõtlen. Ja lapsega jagub tegemist alati.