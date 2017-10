Porgandid kasvasid tänavu erakordselt jändrikud

«Eluaeg olen põllumajandusega tegelenud, aga sellist asja pole küll varem näinud,» nentis ta.

Sort on tähtis

Varem zootehniku ja maaülikoolis teadurina töötanud Suurmaa külvas kevadel oma peenramaale kaks nelja meetri pikkust seemnelinti. «Olen eluaeg niimoodi teinud,» rõhutas ta. Teadupärast kasutatakse lindiga külvamist selleks, et seemned asuksid kindla vahega ja et porgand ei vajaks pärast harvendamist.

Et saada ka savirohkes mullas ilusaid porgandeid, tuleb muld hästi sõmeraks kobestada, õpetas Ants Einola.

Maad haris ta enda sõnul täpselt samamoodi nagu igal aastal. Väetiseks poetas ta natuke kanasõnnikut ja mineraalväetist, kuid ei enamat.

Saaki koristades avastas ta aga, et umbes poole saagiga ei ole tal suuremat pihta hakata. Porgandid on lihtsalt nii jändrikud ja põimunud üksteise ümber, et nende puhastamine tundub lootusetu ettevõtmisena. «Eks ma viin nad metsa kitsedele,» pakkus ta.

Ülenurme vallas asuvas Einola talus tänavu porgandit maas polnud. Talu peremees Ants Einola on neid varem aga palju kasvatanud ning ta tõdes, et porgandi kõverdumise põhjusi võib otsida nii seemnest, maast kui ka ilmaoludest.

«Kõige olulisem on kvaliteetne sort. Kaugeltki kõik sordid ei pea sellisele külmale ja vihmasele suvele vastu,» rääkis ta.

Einola lisas oma tähelepanekutest, et kui muld on savine, kipuvad porgandid samuti kõverad kasvama. Liivase maa puhul ei juhtu aga midagi. Et saada ka savirohkes mullas ilusaid porgandeid, tuleb muld hästi sõmeraks kobestada, õpetas ta.

Ebasoodne suvi

Eesti taimekasvatuse instituudi sordiaretuse teadur Ingrid Bender tõdes, et nii porgandi kui ka teiste köögiviljade saak on tänavu keskmisest väiksem. Jõgeva külje all asuvatel katsepõldudel on punased juurikad küll sirged, kuid väikesed.

«Intensiivse kasvu perioodil polnud taimedel piisavalt soojust ega niiskust,» leidis ta. Benderi sõnul saabus taimedele soodus kasvuaeg tänavu alles juuli lõpus ja augustis. Enne seda taimed aga kiratsesid ja väärarengud võivad olla tingitud just rasketest oludest suve esimesel poolel.

Palju sõltub porgandi kasv Benderi kinnitusel ka mullast. Raskema ja savisema lõimisega mullas võivad porgandid muuta põua ajal kasvusuunda. Vihmaga pöörduvad nad õigesse suunda tagasi. Tulemuseks on jändrikud ja keeruliselt puhastatavad viljad.