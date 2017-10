Kübaratrikivõlur Joonas Tamm – kas tipuründaja või keskkaitsja?

Zinedine Zidane’i talendi austajana alustas Tamm karjääri poisina Viljandis tegelikult ründajana. Võimsat kasvu 25-aastane eestlane paistis hea väravavaistuga silma juba noorteklassides, olles Viljandi Tuleviku noortemeeskondade kõige ohtlikum mängija.

Näiteks 2007. aastal lõi ta B-vanuseklassi Eesti meistrivõistlustel 17 mänguga 34 väravat. Aasta hiljem debüteeris ta 16-aastaselt Tuleviku eest meistriliigas, saades hooaja jooksul kirja 15 mängu. Paralleelselt mängis ta ka Tuleviku duubelmeeskonnas tugevuselt Eesti kolmandas liigas, lüües 24 mänguga 25 väravat.

Keskkaitsjana astus Tamm regulaarselt esimest korda väljakule Rootsis mängides. «Seal treener arvas, et mul on rohkem potentsiaali,» selgitas Tamm esimest kokkupuudet oma hilisema meelispositsiooniga.

Kui ta 2015. aastal Viljandisse naasis, leidsid aga treenerid, et Tammel pole mõtet selles meeskonnas keskkaitsjana mängida. «Olime alumise otsa meeskond, meie eesmärk oli mängida kontrate peale ja mulle sobis liini taha palli küsida,» meenutas Tamm.

Siis aga liitus Tamm FC Floraga ning taas tuli viljandlasel vahetada positsiooni. «Flora mängib hoopis teistsugust jalgpalli ning siin sobin rohkem keskkaitsesse. Ma arvan, et ma olen praegu rohkem keskkaitsja, seda ka hingelt. Kui on vaja, siis võin muidugi ka ründesse minna,» avaldas ta.

Teadmine, et väljakule astutakse ründajana, on Tamme sõnul üksjagu erinev sellest, kui sinna minnakse kaitsjana. «Ründes on kindlasti vähem pingeid ja eksimusruumi. Kaitses mängides tuleb olla rohkem keskendunud ning fokuseeritud.»

Viimastes koondisemängudes on peatreener Martin Reim kasutanud Tamme ründajana. Tammele see sobib, sest tema põhisoov on mängida. Keskkaitses on koondises konkurents tihedam ning sellel positsioonil oleks tal raske põllule pääseda.

Igatahes mängus Gibraltariga oli Tamme töö eeskujulik. Tõsi, sisse tuli ka olukordade luhtamisi, ent nagu ta ise ütles, olid need tingitud väsimusest. Pärast mängu oli Tamme telefon õnnesoovidest punane. Kõige lõbusama sõnumi saatis talle Argo Arbeiter.

«Ta saatis mulle video, kus ta lõi koondisemängus neli väravat (6:1 võidumäng 1996. aastal Andorraga – toim),» naeris Tamm. Kuidas vestlus edasi läks, eestlane ei avaldanud, kuid kripeldama neljanda värava löömata jäämine talle ei jäänud.

Profikarjääri jooksul on Tammel kirjas nüüd kaks kübaratrikki. Enne laupäeva sai ta sellega hakkama Tuleviku eest, kui lõi kolm väravat 2015. aastal Paide Linnameeskonnale. Tõsi, tookord talle mängupalli koju kaasa ei antud, kuid Gibraltari matšipalli sai ta endale. «Võtan sellele mängijate autogrammid peale ja küll see oma koha leiab,» avaldas eestlane.

Jätkuvalt unistab Tamm ka välislepingust. See, kui palju laupäevane mäng tema aktsiaid tõstis, huvitab teda ennastki. Mängis ta ju hoopis teisel positsioonil. «Ilmselt mingil määral tõstis, statistikasse läks kirja ju kolm väravat,» pakkus jalgpallur ise. Huvi on tema vastu välismaalt juba tuntud, kuid sellest ei taha viljandlane veel rääkida.