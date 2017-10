Tartu Ülikool vajab Türgi klubi üle vähemalt kümnepunktist võitu

Seda, et 11. oktoobril toimuv kohtumine on Tartu Ülikoolile üks hooaja tähtsamaid, tunnistas ka meeskonna peatreener Priit Vene. «Absoluutselt. On küll üsna naljakas alustada hooaega kohe play-off’idega, aga ju see elu siis on selline,» tõdes Vene.

Eeloleva kohtumise teeb keeruliseks see, et Tartul tuleb kõigepealt tagasi mängida nädala eest Türgis saadud üheksapunktine kaotus. Vene hinnangul pole see siiski võimatu ülesanne.

«See üheksa punkti on tänapäeva korvpallis kahe-kolme rünnaku teema. 10–15 silma on võimalik maha mängida kahe minutiga. Mäng hakkab ju nullist pihta ja kuhu see läheb, ei tea keegi,» sõnas Vene.

Rõhk kaitsel

Võrreldes võõrsil peetud kohtumisega, kus Türgi klubi viskas teisel poolajal 44 ja Tartu vaid 26 punkti, püütakse kodumängus panna palju suuremat rõhku kaitsemängule. «Peame kaitses pidama saama. Küll siis tuleb rünnak ka järele,» ütles Vene.

Kaitsemängu olulisust rõhutas ka meeskonna üks kogenumaid mängijaid Janar Talts. «Nad viskasid meile lõpuks päris palju punkte. Aga kui saaks kaitses pidama, siis on meil võimalus täitsa olemas,» lausus Talts.

Ta oli samuti seda meelt, et üheksa miinuspunkti pole ületamatu vahe.

«Ma ei usu, et see punktivahe mängijatel peas keerleb. Alustame ikkagi nullist ja võtame samm-sammult. Ei tohi hakata rapsima, et saaks vahe kiiresti tagasi mängida. Sellega edu ei saavuta. Pea tuleb terve mängu külm hoida,» lisas Talts, kes viskas Türgis 13 punkti.

Teiseks proovitakse kolmapäeval hoida pallikaotuste arv võimalikult väike. «Tegime seal kümme pallikaotust, mis on isegi üsna hea tulemus, aga sellega tehti meile üheksa silma – täpselt see vahe, millega me mängu kaotasime,» selgitas pea­­treener Vene.

Kuna Tartu peab homse mängu ülikooli spordihoone kergejõustikuhalli viidud väljakul, kus tänavu pole peetud veel ühtegi kohtumist, siis ei saa rääkida ka harjumuspärasest koduväljakust. Vene sõnul ei mõjuta see siiski Tartu mängu.

«See ei mõjuta meid absoluutselt ja sellega pole mõtet oma pead vaevata. Seda enam, et meil on palju uusi mehi, kes pole vanas saalis mänginudki. Neil polegi võrdlusmomenti,» rääkis Vene.

Publiku toetus

Koduväljaku eelis on Tartul siiski olemas, kuid see peab Vene hinnangul tulema eelkõige tribüünidelt. «Kodusaali efekt peab tekkima rahvast ja korraldusest,» lausus peatreener.

Samal arvamusel oli ka Talts. «Tühja sellest saalist. Kõige rohkem loeb ikka see, kui tuleb oma linna rahvas ja toetab. See annab tõuke ning siis võib kõike juhtuda,» sõnas ta.

Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi turundus- ja kommunikatsioonijuht Raigo Häelme ütles, et kergejõustikuhalli ajutistele tribüünidele mahub 1200 pealtvaatajat.

Kui Tartu Ülikool peaks Türgi klubi piisava punktivahega alistama, pääseks meeskond eurosarja põhiturniirile, kus kolmeses alagrupis ootab ees juba Kosovo klubi Sigal Prishtina. Teiseks alagrupikaaslaseks saab kas Bulgaaria klubi Bero või Belgia klubi Belfius Mons-Hainaut. Kolmapäevane mäng algab kell 19 Tartu ülikooli spordihoones.