Lätis terendab Kremli-meelne valitsus

Nii võtaks suure venekeelse elanikkonna toetusega erakond võimu kogu riigis lisaks Riiale, mille linnapea on Ušakovs praegu.

«Nils Ušakovsi juhitud Koosmeele Keskuse ja Ühtse Venemaa 2009. aastal sõlmitud koostööleppe katkestamise taga on taktikamuutus,» ütles näiteks läti kirjanik ning endine teleajakirjanik Otto Ozols, kelle sõnul on alanud ettevalmistused 2018. aasta seimi valimisteks.

Üks teine Läti ajakirjanik selgitas Postimehele, et Koosmeelel on võimalus teha koalitsioon Roheliste ja Talurahva Liiduga, aga selle eeltingimus on loobuda lepingust Putini parteiga. «Eks nad näevad selles reaalset võimalust ega taha, et koalitsioonil oleks mingeid takistusi,» rääkis tegevajakirjanik.

Ozols nõustus, et võimule tulemiseks on vaja muuta kuvandit. «Täpselt aasta enne valimisi on õige aeg näidata läti valijatele ja läänele: me pole mingid Kremli sõbrad, vaadake, mitte mingit lepingut Putiniga pole enam,» rääkis Ozols. Samas on ta pigem seisukohal, et teised Läti erakonnad ei teeks Koosmeelega koostööd, ent pärast valimisi ei pruugi teist võimalust lihtsalt enam olla.

«Praegu on tekkinud Läti poliitikas olukord, kus läänemeelsed erakonnad hakkavad olukorra üle kontrolli kaotama ning võib arvata, et järgmises koalitsioonis mängib juhtrolli Kremli-meelne Koosmeel, sest ilma nendeta ei saa valitsust teha,» ütles Ozols.

Pole selge, millal Koosmeele Keskus koostöö Ühtse Venemaaga väidetavalt katkestas. Ušakovs ise viitas usutluses Läti riigitelevisioonile justkui aastale 2015. See olnud aasta, mil Koosmeel ühines Euroopa Sotsialistliku Parteiga, mis traditsiooniliselt korraldab suhteid kolmandate osalistega ning seetõttu otsustanudki Koosmeel Ühtset Venemaad teavitada, et nende koostööleping Putini parteiga on kaotanud kehtivuse.

Samal ajal rääkis Koosmeele seimi liige Ivars Zariņš alles suvel Riia telekanalis, kuidas koostööleping Ühtse Venemaaga on lätlastele kõige olulisem rahvusvaheline leping peale lepingu NATOga. «Leping tagab Lätile stabiilsuse ja seda tuleb hinnata,» sõnas Zariņš.

Tema sõnul kirjutati lepingule alla ajal, kui Lätis oli palju venemeelseid poliitilisi jõude, mis olid radikaalsemad kui Koosmeel. «Seetõttu on vene valija koondunud ümber Koosmeele,» ütles Zariņš.

«Läti poliitikas valitseb aasta enne valimisi täielik kaos ning läänemeelsed jõud on killustatud. See, millega Koosmeel tegeleb, on poliittehnoloogia kõrgem pilotaaž. Praegu on Lätis kümne erakonna toetus valimiskünnise piiril ning kui erakond ei kogu valimistel viit protsenti häältest, jäävad nad alla künnise ega pääse seimi. Selline olukord on vesi Ušakovsi veskile,» kirjeldas Otto Ozols.

Ta lisas, et Koosmeel ja Ušakovs valitsuses oleks muret tekitav perspektiiv, sest Koosmeel saab valitsusse pääsedes hakata mõju avaldama jõuametitele, Läti televisioonile ja raadiole ning Läti välispoliitikale. «See oleks puhas võit Putini Venemaale,» lausus Ozols.

Läti ajakirjanike sõnul koostööleppest lahti ütlemine Läti vene valijatele suurt mõju ei avalda.

«Vene valijale on juba ammu selgeks tehtud, et neil pole alternatiive, see on väga distsiplineeritud valijate grupp, kes teab täpselt, kuidas käituda,» selgitas Ozols.