Keskfraktsioon kaldub toetama kooseluseaduse tühistamist

«Fraktsiooni üldine hoiak, tänane hoiak on esimene lugemine lõpetada. Nii nagu hääletasid ka keskfraktsiooni liikmed EKRE ja IRLiga ühte liini, et kooseluseadus tühistada,» selgitas Karilaid fraktsiooni mitteametlikku seisukohta. Ta lisas, et küsimust ei pandud fraktsioonis hääletusele, samuti ei protesteerinud keegi mitteametliku seisukoha vastu.

Enne fraktsiooni ametliku seisukoha avaldamist kutsuti parlamendi õiguskomisjoni esimees Karilaid eile koalitsiooninõukogu nõupidamisele. «Näeme, et võivad tekkida probleemid, kuna sotsid on väga jäigalt end positsioneerinud,» lisas Karilaid.

Mis saaks aga kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse teisest ja kolmandast hääletusest, on raske praegu ennustada. Karilaid loodab panna eelnõu nii kauaks seisma, kuni on selge nägemus, kuidas edasi minna. Karilaid kinnitas, et keskfraktsiooni eesmärk on jõuda Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga (SDE) kokkuleppele.

Rohkem aega debatiks

Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu ütles, et kuna neil läks kiireks teiste teemade arutamisega, ei jõutud fraktsiooni ametlikku seisukohta kujundada. «Aga küll me jõuame selleni,» lisas ta.

Täpsustavale küsimusele, kas fraktsiooni mitteametlik seisukoht on kooseluseadus tühistada, vastas Sarapuu: «Pigem on see, et läheks teisele lugemisele. Et esimese (lugemise – toim) läbida.» Mida sellega üritatakse saavutada? «Esiteks on võimalik teha muudatusettepanekuid, kui kellelgi selleks soov on, ja võetakse debatiks rohkem aega, et arutleda selle teema üle.»

«See on mitteametlik seisukoht, aga selle üle me veel räägime,» kinnitas Sarapuu.

Keskerakonna juhi, peaminister Jüri Ratase sõnul on koalitsioon silmitsi olukorraga, kus kooseluseadusega ei liiguta kummaski suunas. «Riigikogu XIII koosseis saab olema vahekoosseis. Ei näe ma seda jõudu, et seda kooseluseadust siis katkestatakse või lõpetatakse, ja ma ei näe ka seda, et minnakse rakendusaktidega edasi,» ütles Ratas koalitsiooninõukogu nõupidamise järel.

Jaanus Karilaiu sõnavõttu kommenteerides ütles Ratas: «Keskerakonna fraktsioon ei arutanud seda täna (eile – toim), seda ütles ka fraktsiooni esinaine.»

SDE fraktsiooni esimees Kalvi Kõva ütles, et kooseluseaduse küsimuses on partei sees üksmeel vaid Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal (EKRE) ja sotsidel, kellest esimesed soovivad kooseluseadust tühistada ja teised on selle poolt.

«Nagu eelmises koalitsioonis (IRL, Reformierakond, SDE – toim), nii ka praeguses koalitsioonis teadsime algusest peale, et meil puudub üksmeel. Ehk siis IRL on ühes ääres, sotsiaaldemokraadid teises ääres ja Keskerakond on keskel,» selgitas Kõva. «See pole see teema, mille pärast koalitsioon peaks lõhki minema või koalitsiooni tervis halvenema. See on teada teema.»

Sotsiaaldemokraadi sõnul on kurb, et ühest EKRE algatatud eelnõust enne kohalikke valimisi nii palju räägitakse. «See EKRE eelnõu on nii mõttetu, et see tuleb kohe siit menetlusest ära saata,» ütles Kõva, lisades, et kui Vabaerakond ja Keskerakond soovivad kooseluseadust paremaks muuta, on neil see võimalus olemas.

Kõva arvates võiks kooseluseaduse tühistamise asemel hoopis rakendusaktidega tegeleda. «Aga me ju teame, et ka selleks ei ole siin jõudu. Seega las nad seal siis olla,» nentis ta.

Olukorraga leppinud

IRLi esimees Helir-Valdor Seeder kinnitas, et erakond on võtnud ühtse seisukoha ning lähtub 2014. aasta eestseisuse otsusest. «Meil on väärtuspõhine hoiak erakonnal välja kujunenud ja tõepoolest, kui peaks minema hääletusele, siis meie fraktsioon toetab kooseluseaduse tühistamist,» sõnas Seeder, lisades, et tõenäoliselt on eri seisukohal Maire Aunaste, kes on varem hääletanud kooseluseaduse rakendusaktide poolt.

«Koalitsiooni tervisega selle eelnõu sidumine on olukorra üledramatiseerimine,» sõnas Seeder, toonitades, et erakondade eri seisukohad kooseluseaduse suhtes olid teada juba koalitsioonilepingu sõlmimisel. «Ja kui selles küsimuses minnakse saalis arutama, siis ega need erimeelsused kusagile ära ei haju,» lisas Seeder.

IRLi esimehe sõnul on kahetsusväärne, et kooseluseaduse arutelu on kohalike valimiste eel saanud üheks põhiteemaks.

EKRE algatatud kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise eelnõu tuleb riigikogus arutlusele neljapäeval. Samal päeval toimub ka Keskerakonna esitatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse «Ida-Virumaa tulevikuperspektiivid» arutelu. Et istungi aeg on piiratud, lükkub kooseluseaduse tühistamise arutelu tõenäoliselt edasi.