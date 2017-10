Küsimus kandideerijatele: mitu pagulast peaks Tartu vastu võtma järgmise nelja aasta jooksul?

EKRE

Ühtegi ei peaks. Tartu kvoot on null!

Isamaa ja Res Publica Liit

Mitte ühtegi.

Keskerakond

See «plaanimajandus» peab algama ikka teisest otsast, mitte ühe kesise lahenduse (kvootide jagamise) lõpust. Riigil peavad olema ohuplaanid kriiside ja kataklüsmide puhuks. Ka rändekriisideks. Kas tegemist on alatiste või ajutiste asukatega ning kas ja millisel määral neid koondada või, vastupidi, hajutada? Kas ja millisel määral on neid võimalik rakendada majanduses või (palun vabandust) ülikooli õppetöös? Aga lühidalt: nii vähe kui võimalik ja nii palju kui hädavajalik.

Reformierakond

Faktid räägivad järgmist: Eestisse on elama asunud kokku 161 kvoodipagulast, Tartusse neist kümme perekonda ja üks üksikisik – kokku 45 inimest. Praeguseks on enamik neist lahkunud. Tartusse on jäänud üheksa kvoodipagulast, kellest neli on lapsed. Nagu faktidest näha, ei ole see teema, mille üle peaks tartlased muret tundma.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Pagulaste vastuvõtmine ja nendele elukoha leidmine on riigi ülesanne. Tartu linn, nagu ka ükskõik milline teine omavalitsus, peab kohtlema kõiki oma elanikke võrdselt. See tähendab, et siia elama asunud pagulastel on samasugused õigused ja kohustused ning teenused nagu teistelgi tartlastel.

VL Südamega Tartu

Me ei sea piirarvu, kuid nõuame, et kõik Tartusse elama asuvad välismaalased läbiksid ususallivuse testi, mille me koos Tartu ülikooliga välja töötame. Meie linnaplaneerimise valdkonna abilinnapeakandidaat Meelis Kaldalu surus hiljuti kätt jooksukuningas Mukungal ja me ei taha teistelgi andekatel noortel end Tartuga sidumast takistada.

VL Tartu Eest

Küsimus ei ole arvus, vaid pigem meie võimalustes vajaduse korral pagulasi ja sõjapõgenikke integreerida meie ühiskonda ja kultuuriruumi. Pagulaste seas on ka reaalselt abivajavaid inimesi ja neid tuleb aidata, aga Eesti väiksust arvesse võttes tuleb seda teha mingites piirides.

VL Tartu Heaks

See on Eesti ja Euroopa Liidu vaheliste kokkulepete ja koostöö küsimus, kui palju Eestisse pagulasi jõuab. Pagulaste Tartusse jõudmisel eeldame riigipoolse toetuse jätkumist pagulaste eluolu korraldamiseks, Tartu linna enda aktiivset sekkumist ümberasumisprotsessi sel moel, et kõigi tartlaste, ka värskete pagulastest tartlaste turvalisus on tagatud. Olukorras, kus on näha, et kokkulepitud kvoodi ulatuses meile pagulasi Eestisse ei tule, ei ole erilist mõtet ka juriidilist jõudu mitte omavate arvude väljapakkumisel.

Ühendatud Vasakpartei

Sõltub sellest, kui palju neid Eestisse lubatakse või võetakse. Õiglane oleks vist kuni 15 protsenti.