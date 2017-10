Kõigi pilgud on täna Carles Puigdemontil

AFP_T67YQ.jpg Kataloonia presidenti Carles Puigdemonti ja Hispaania peaministrit Mariano Rajoyd suudlemas kujutav plakat Madridis meeleavaldusel, kus nõuti, et nad omavahel rääkima hakkaksid. Spain braced for more protests despite tentative signs that the sides may be seeking to defuse the crisis after Madrid offered a first apology to Catalans injured by police during their outlawed independence vote. / AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS

FOTO: GABRIEL BOUYS/AFP/SCANPIX