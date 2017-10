Tänak: Wilson käskis autod tervelt finišisse tuua

Tänaku ja Sebastien Ogier’ peamine tiitlikonkurent Neuville katkestas 16. kiiruskatsel, kui tema masinal tuli alt parem esiratas. Wilson otsustas seejärel, et targem on autod turvaliselt finišisse saada, ning kuigi kolmandal kohal olnud Tänaku ja teisel kohal paiknenud Ogierʼ vahe oli väike, oli eestlane bossi otsusega päri.

«Pärast seda, kui Thierry katkestas, oli ilmselgelt oluline, et me mõlemad finišisse tuleks. Samamoodi mulle. Kuna oli ka võimalik punktikatse punkte koguda, oli suhteliselt oluline ka Wilsoni jaoks, et me Thierryst mööda saaksime,» tõdes Tänak.

Kaardilugeja Martin Järveoja lisas, et Wilson oli kindlasti väga rahul. «Tema näost oli näha, et ta oli väga õnnelik. Tiimile oli see järjekordselt väga edukas ralli ja kuna Hyundai mehed ei suutnud tulemust tuua, on Inglismaa pigem vormistamise küsimus.»

Tänak tõusis pilootide arvestuses teisele kohale, Ogierʼst lahutab teda viimaste etappide eel 37 punkti. «Reaalselt pole tiitel võimalik, paberi peal on. Rallivärk, eks näis, mis saama hakkab,» jäi Tänak vaoshoituks ning hindas oma võimalusi minimaalseks. «Sellegipoolest on mingid kohad veel jagada ja arvan, et see peaks selleks aastaks piisav motivatsioon olema.»

Sel nädalavahetusel peetaval Saaremaa rallil saab Järveoja puhata, sest Tänaku kõrvale kaardilugeja kohale istub hoopis Georg Gross. Millist nõu Järveoja «asendusmehele» Grossile annaks?

«Kui nad teevad testi, siis tuleb vaatama minna, mis näoga ta pärast esimest läbimist autost välja tuleb. Võib-olla siis tuleb hakata soovitusi jagama. Markko Märtin on öelnud kaardilugejatele: «Nii kui start käib, hakka kohe lugema, siis on kindel, et hiljaks ei jää.» Aga on kuulda, et ta on kõvasti valmistunud, ja see saab neil lõbus olema,» sõnas Järveoja.

Tänak ise rõõmustas, et saab kodus Saaremaal veidi ka puhata. «Tahaks korra metsa sees maakodus rahulikult magada, ilmselgelt on see minu jaoks väike vaheldus. Paariks päevaks saab aja maha võtta,» rääkis ta, kuid lisas, et Grossiga starti asudes ta lolli mängima ei lähe.

«Kindlasti on inimesi palju tulemas ja mingit pettumust ei tahaks valmistada. Tahaks uskuda, et selle autoga saab hästi sõita.»