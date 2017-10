Keskerakond soojendab lepingut edasi

Keskerakonna esimees Jüri Ratas puges eile Postimehe kaamera ees peaaegu nahast välja, et hoiduda vastamast küsimusele, miks lätlaste Koosmeele Keskuse loobumise järel on Keskerakonnale endiselt vaja lepet Ühtse Venemaaga.

«Kuna protokoll ei tööta, siis selle alusel pole koostööd toimunud,» oli Ratas kõigutamatu. Mingit põhjust lätlastest eeskuju võtta parteijuht ei näinud. «Meil ei ole mingisugust koostöölepingut Läti erakonnaga, et me peaksime neid sõnumeid üheskoos ütlema. Tegemist on erinevates riikides olevate erakondadega.»

Keskerakonna juhtkonnas toimuva tagamaid tundev allikas selgitas, et erakonnas valitseb lepingu osas segane seis. «Sellest on juttu olnud, aga on olnud inimesi, kes arvavad, et selles (lepingus – toim) avalduvad mingid positiivsed suhtumised,» väitis ta, viidates võimalusele hoida seeläbi vene valijate poolehoidu.

Teise kõrge keskerakondlase kirjelduse järgi on leping paksu tolmukorra all ja erakonnale see sobib. Mõttekäik on lihtne: praegu jätab lepingu olemasolu vene valija pigem külmaks, ent selle lõpetamine võib teatud valijate kohordi polariseerida Keskerakonna vastu.

Sama kinnitas ka Keskerakonnas siseopositsiooni jäänud ja parteist välja visatud endine erakonna juhatuse liige Olga Ivanova. «Muidugi on see Keskerakonna valijate jaoks ülioluline,» ütles ta.

Ivanova sisuliselt kordas eelkõnelejate sõnu, öeldes, et leping kuulub Keskerakonnas puutumatute teemade hulka. «Mõneti küll, jah. Nad kardavad, et venelased saavad muidu aru päris Keskerakonna poliitikast,» arutles Ivanova lepingu lõpetamise tagajärgede üle.

Samas levib erakonna ladvikus kahtlus, et leping ei pruugi vene valijale tegelikkuses üldse nii oluline olla, kui seni arvatakse.

Keskerakonna juhatuse liige Mihhail Kõlvart ütles eile Postimehele, et tõenäoliselt pakub leping tõesti huvi rohkem meediale kui vene valijale.

Sama meelt on ka ajakirjanik Pavel Ivanov. «Ma arvan, et vene valijat see leping ei kõiguta. Kui tal on oma eelistus olemas, siis see on olemas, vaatamata mingile koostöölepingule. Ka Eesti vene valijaid see ei mõjutaks. Kui on, on tore, kui ei ole, pole midagi hullu,» hindas Ivanov valijate meelsust.

Nii ei ole Ivanovi meelest lepingu külmutatud seisus alles hoidmisel suuremat mõtet, ja lätlased tegid õigesti, et selle katkestasid. «Selles mõttes on see loogiline samm,» arvas ta.

Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu sõnul ei peaks Keskerakond lätlaste otsusest pimesi kinni hakkama, aga lepingu tulevik tuleb eelseisvate kohalike valimiste järel siiski selgeks rääkida.

Viimati tehti selleks katset eelmisel aastal, kui Keskerakonna volikogu arutas, kas uus valitsus suudaks selle panna teenima Eesti rahvuslikke huve. Ainsana tegi selleks ettepaneku Karilaiu enda juhitud Keskerakonna Läänemaa piirkond.

Ka ettepanekud, kuidas lepingut Venemaa presidedi Vladimir Putini parteiga kohe realiseerima hakata, olid Karilaiul olemas. «Kui Vene Föderatsioon tahaks häid suhteid taastada, siis ta võiks sümboolsuse mõttes presidendi ametiketi ilma läbirääkimisteta tagastada. See oleks esimene žest,» tõi ta näiteks.

Volikogus tekkis aga patiseis ja leping jäi seisma. «See on endiselt külmutatud olekus. Kuna Venemaa suunal on välispoliitikas meil väga jäik ja ühtne hoiak, siis meil ei ole olnud piisavat tahet koostööprotokollile elu sisse puhuda,» ütles Karilaid.

Nüüd arvab Karilaid, et kohalike valimiste järel tuleks lepingut rahulikult uuesti arutada. Lõpetamisotsuse läbiminekuks oleks aga vaja Keskerakonna piirkonnaühenduste tahet.

«Kumbki ei ole päevakorrast maas – see variant, et panna leping meie rahvuslikes huvides tööle, ega ka see, et lõpetada formaalne koostööprotokoll. Kui Keskerakonnal on 20 piirkonda, siis sisend võiks sealt tulla. Läänemaast üksi on vähe, kui tuleb 10–15 piirkonda taha, kelle jaoks on see teema oluline...» arutles Karilaid.

Eile teatas Nils Ušakovsi juhitud Läti vasakpoolne Koosmeele Keskus, et nende koostööleping Ühtse Venemaaga ei ole enam jõus.