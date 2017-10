Eesti lühiuudised 10.10

Saksamaa ei anna Eesti kvoodipagulastele varjupaika

Saksamaa ei anna varjupaika Süüriast pärit kvoodipagulaste perekonnale, kes suvel lahkus Eestist ja suundus Saksamaale, edastas ajakiri Time, kes jälgib perekonna käekäiku Euroopas. Time’i pagulasperede käikäiku kajastav Instagrami lehekülg kirjutas, et Saksamaa ei anna perekonnale varjupaika, kuna neile juba pagulasstaatuse andnud Eesti on turvaline riik. Perekond kavatseb otsuse vaidlustada ning loodab leida mõistva kohtuniku, kes säästaks neid Eestisse tagasisaatmisest ning laseks perekonnal Saksamaale jääda. BNS

Eesti Post annab välja president Kaljulaidiga margi

Eesti Post annab täna välja president Kersti Kaljulaidile pühendatud postmargi (pildil), mis ilmub Eesti riigipeade margiseerias «Eesti Vabariigi riigipea 1918–2018», teatas Eesti Post. Kaljulaidi riigipea ametisse astumise aastapäeval ilmuv postmark on seerias 17. mark. Kokku tuleb seeriasse 19 marki. Margi on kujundanud margikunstnik Lembit Lõhmus. BNS

344 668 euro ulatuses määras mupo Tallinnas tänavu üheksa kuuga trahve piletita sõitjatele ja valesti parkijatele.

Üle piiri tulnud neli meest taotlevad Eestis varjupaika

Piirivalve tabas möödunud laupäeval Võrumaal Misso vallas Koorla küla lähiste salaja üle piiri Eestisse hiilinud süürlase ja kolm egiptlast. Kinnipeetud mehed viidi menetlustoiminguteks Luhamaa teenistusse ning pärast tervisekontrolli edasi Tartu arestimajja. Nelik esitas Eestis varjupaigataotluse, mis on Lõuna prefektuuri pressiesindaja sõnul läbivaatamisel. Ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise asjus alustas politsei kriminaalmenetlust. BNS

Pevkur soovib välistada korruptantide kandideerimise

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur andis eile riigikogu menetlusse seaduseelnõu, mille eesmärgiks on lõpetada olukord, kus altkäemaksu võtmise eest süüdi mõistetud inimesel on võimalik uuesti kandideerida kohalikku volikogusse, riigikogusse või Euroopa Parlamenti. Pevkuri sõnul peab riik seaduse tasandil selgelt sätestama, et ametialase kuriteo toime pannud inimene ei tohi kuni karistuse kustumiseni rahvast esindada. «Hetkel on see jäetud vaid inimese enda või valijate otsustada, kas korruptant saab uuesti valitud või mitte,» lisas ta. BNS

Oma pere mõrvanud eluaegne vang ei saanud armu

Oma abikaasa ja väikese poja mõrvamise eest eluks ajaks vangi mõistetud Rainar Roos ei saanud president Kersti Kaljulaidilt armu. Samuti jättis president septembris rahuldamata kõik ülejäänud 20 kurjategijate armuandmispalvet. BNS

Muinsuskaitseamet käsib linnahalli täielikult puhastada

Muinsuskaitseamet teeb Tallinna Linnahalli ASile märgukirja, milles kohustab eemaldama linnahalli seintelt lisaks Märt Sultsi organiseeritud maalingutele ka varasema grafiti, samuti juurima välja ehitise pragudes kasvavad taimed. BNS