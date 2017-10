Isukale Eestile rivistub vastu muserdatud Bosnia

Bosnia nõidus on etendanud võtmerolli ka sinisärkide treenerkonna uuenemises. Mullusügisene 0:5 kujunes mäletatavasti Magnus Pehrssoni luigelauluks. «Viimase aastaga on meie koondises väga palju muutunud. Kui varem pidid mitmed mehed mängima üllatavalt erinevatel positsioonidel, siis nüüd on kohad paremini paika loksunud. Lisaks muidugi uus taktikaline joonis. Loodan, et need tegurid annavad meile varasemaga võrreldes eelise,» lahkas Karol Mets Pehrssoni mineku ja Martin Reimi tuleku järgset aega.

Bosnia treener loodab Eestit suurturniiril näha

Veel ühest olulisest muutujast ei saa üle ega ümber. Kui Eesti minetas MMile pääsemise lootuse juba ammu, siis külalised pärast laupäevast 3:4 kaotust Belgiale. Seega ollakse valiksarjas omavahel esmakordselt vastamisi olukorras, kus otsene sportlik pinge puudub. Bosnia lõpetab alagrupi suure tõenäosusega kolmandana, Eesti kindlasti neljandana, kui Küpros ei serveeri suurüllatust Belgias.

«Kummalgi meeskonnal ei ole enam võimalust edasi pääseda, aga tuletan meelde, et see on siiski valikmäng, ja mõlemad annavad kindlasti kõik, et mäng võita. Teie koondis on aastatega aina arenenud – loodan, et näeme Eestit peagi mõnel suurturniiril. Kindlasti on ka teil asju, mida tahate just tulevikku silmas pidades homme katsetada,» ilmutas Bosnia peatreener Mehmed Baždarevic eilsel pressikonverentsil korraga poliitkorrektsust, kui andis ehk ka vihje enda kavatsuste kohta.

«Bosnia tabeliseis ega valmisolek ei saa meid puudutada. Meie eesmärk on aasta viimases kodumängus publikut võimalikult hea sooritusega tänada. Iga mees peab leidma selleks maksimaalse motivatsiooni,» sõnas Reim.

Mis oleks võimalikult hea sooritus meeskonna vastu, mis FIFA edetabelis üsna keskpärasel 36. kohal, ent kus põhiraskust kandmas selliste klubide nagu AS Roma (Edin Džeko), Londoni Arsenal (Sead Kolašinac), Everton (Muhamed Bešic) ja Berliini Hertha (Vedad Ibiševic) pallurid? (Esistaar Miralem Pjanic Torino Juventusest puudub trauma tõttu.). Kas viik passiks?

«Raske öelda. Oleneb, kuidas mäng kulgeb,» alustas Mets vastamist diplomaadina. Pidas siis aga lühikese pausi ja lõpetas konkreetselt: «Mina sooviks küll Bosniat võita.»

Reielihase rebend jätab Vassiljevi pealtvaatajaks

Väärt skalpi minnakse jahtima Konstantin Vassiljevi ja Ken Kallasteta. Vasakkaitsja Kallaste polnud rivis juba laupäeval Gibraltarit 6:0 tümitades, tolles kohtumises algkoosseisu kuulunud Vassiljevile sai saatuslikuks Algarves saadud vigastus. «Kostjal on tagareies väike rebend, mis vajab taastumiseks umbes paar nädalat aega,» teavitas Reim keskväljaliidri puudumisest.

Kui Vassiljevi puudumine tekitab küsimuse, kas väljaku südames võtab Mattias Käidi kõrval koha sisse Ilja Antonov või Artjom Dmitrijev – kui Reim ei tõmba kaardipakist üllatuskaarti nimega Brent Lepistu –, siis publikut erutavam dilemma on edurivis: kas senine esiründaja Henri Anier või Gibraltarile kolm väravat kütnud Joonas Tamm?

«Laupäeval saime mõnele mehele veidi puhkust anda. Mõned vahetused algkoosseisus võrreldes selle mänguga kindlasti tulevad,» lausus Reim algul üldisemas võtmes, ent Anieri ja Tamme puudutavale küsimusele vastas: «Väga pikk meie ründajate nimekiri just ei ole. Henri jalad on värskemad. Aga nad mõlemad on olemas ja nüüd tuleb lihtsalt täppi panna, kuidas kumbagi võimalikult kasulikult kasutada.»

Ehkki MM-pilet jäi kaugele, seilab Eesti viimastel kuudel selgelt pärituules. Küpros ja Gibraltar alistati, Kreekast saadi hinnaline viik – kõigis neis kohtumistes jäi Mihkel Aksalu seljatagune puhtaks. «Valmistume tavapäraselt. Näiteks mulle on treenerid teinud põhjaliku eeltöö vastaste ründajate kohta ning videolt näidanud, millised on nende liikumismustrid, kumb jalg on tugevam ja nii edasi,» selgitas Eesti kollkipper.

Kahe mängu vahele jäänud nappi aega on Reimi sõnul kasutatud eelkõige taastumiseks. «Seni oleme suutnud teiseks kohtumiseks meeste jalgesse värskusse tagasi tuua. Aga seekordne olukord on varasemast veidi erinev – paljudel on hooaeg lõpukorral. Püüame treeningkoormusega eriti ettevaatlikud olla. Oleme kergelt liigutanud, elu sees hoidnud ja taastunud,» märkis Reim.

Eesti – Bosnia ja Hertsegoviina jalgpalliheitlus algab Lillekülas täna kell 21.45.

FAKTIKAST

Eesti – Bosnia senised mängud

Bosnia – Eesti 1:1 5.09.1998, Sarajevo (EM-valikmäng)

Eesti – Bosnia 1:4 9.10.1999, Tallinn (EM-valikmäng)

Eesti – Bosnia 1:0 17.08.2005, Tallinn (maavõistlus)

Bosnia – Eesti 7:0 10.09.2008, Zenica (MM-valikmäng)

Eesti – Bosnia 0:2 10.10.2009, Tallinn (MM-valikmäng)

Bosnia – Eesti 5:0 6.09.2016, Zenica (MM-valikmäng)