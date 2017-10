Clijsters ja iidol aitasid Halepi esinumbriks

«Olen alati öelnud, et kõige tähtsam on suure slämmi turniiri võitmine,» lausus Halep väljaandele The Independent, kui temalt esinumbriks tõusmise tähtsuse kohta küsiti. «Praegu võivad kõik öelda: aga sa ei ole ju slämmiturniiri võitnud? Tõsi, mõlemad saavutused on tähtsad – kui tahad karjääri lõpetades õnnelik olla, pead mõlema saavutuseni jõudma.»

Halepil oli tänavu suvel võimalik saavutada kaks eesmärki korraga, ent ta kaotas Prantsusmaa lahtiste finaalis üllatajale Jelena Ostapenkole. Šanss libises uuesti käest Wimbledonis ja seejärel ka Cincinnati turniiri finaalis. Kuid enim tegi haiget just allajäämine Ostapenkole – Halepi teine kaotus slämmiturniiri finaalis, sest kolm aastat tagasi oli ta samuti Roland Garrosi peaväljakul pidanud alla vanduma Maria Šarapovale.

Nüüd, kui lüüasaamisest on möödas neli kuud, tunnistab Halep, et pidanuks finaali otsustavas setis olema julgem. «Ent võib-olla olin eriti emotsionaalses plaanis jõudnud selle päeva haripunkti,» tõdes rumeenlanna, kes sai pärast lüüasaamist julgustust ühelt teiselt kunagiselt maailma esireketilt.

«Kim Clijsters ütles, et kaotas neli slämmifinaali, enne kui esimese võidu sai. Võib-olla vajan lihtsalt aega ja kogemusi, sest sellised hetked pole kerged. Võib-olla pean suutma väljakule astudes lihtsalt mitte mõelda, et mängin suures finaalis,» arutles Halep.

Halepit on viimased kaks aastat juhendanud Darren Cahill, kes töötas varem maailma tippu jõudnud Lleyton Hewitti ja Andre Agassiga. Kuid Cahill ei saa sõita kõikidele turniiridele ning seal on Halep viimastel kuudel saanud tuge kaasmaalaselt Andrei Pavelilt, kes jõudis omal ajal maailma edetabelis kõrgele 13. kohale.

«Kui olin kümneaastane, oli ta mu iidol,» sõnas Halep Paveli kohta. Mõlemad on sündinud Constanţa linnas, kuid tiimi kutsus Paveli seejuures hoopis Cahill. «Andrei on väga hea inimene ja meil on koos lihtsalt lõbus. Samas teeme koos kõvasti tööd ja ehk on meil just sarnaste juurte tõttu ühine mõttemaailm,» sõnas Halep.

Ta ei salga, et on teinud koostööd ka spordipsühholoogiga, kuid võib-olla läheb rumeenlannal edaspidi vaimutreeneri abi senisest vähem vaja – üks koorem on ju õlgadelt langenud. «Mõtlesin esireketi kohast liiga palju ja kaotasin ilmselt seetõttu paar matšigi,» viitas Halep Wimbledoni veerandfinaalile, kus ta oli võidust Johanna Konta üle kahe punkti kaugusel. «Olin nii lähedal, et see halvas mõtlemise. Ja siis ei suutnud ma enam korralikult mängule keskenduda,» sõnas ta.

Sel aastal on Halep juba viies maailma esireket, sest enne teda on tiitlit enda käes hoidnud Angelique Kerber, Serena Williams, Karolina Pliškova ja Garbiñe Muguruza. Halep tahab aga anda endast kõik, et kerkida Kerberi, Williamsi või Muguruza kõrvale, mitte aga saada järgmiseks Jelena Jankoviciks või Caroline Wozniackiks – viimased on küll olnud esireketid, ent kummalgi pole ette näidata slämmiturniiri võitu. «Mul on veel paar unistust. Kõiki ma välja ei ütle. Aga üks on suure slämmi turniiri esikoht,» sõnas Halep.