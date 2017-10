Ilmetu Kalev jäi Raplale selgelt alla

Mõlema meeskonna jaoks oli tegu hooaja teise meistriliiga mänguga. Kui Rapla tuli kohtumisele vastu lisaaja kaotuse pealt Kalev/Cramole, siis väike Kalev alistas meistriliiga avakohtumises Pärnu.

Avapoolajal kulus mõlemal meeskonnal mängumootori käima saamiseks veidi aega. Rapla läks 14:6 juhtima, kuid kalevlaste vahespurt ning Kristo Saage osav sireenimurdja tagas ülikooli võistkonnale avaveerandi 20:18 võidu.

Teist veerandaega mängis oluliselt paremini Rapla, kes eelkõige tänu Gert Dorbeku ja Maris Ziedinsi korvidele võitis veerandaja 17 punkti ja poolaja 15 punktiga – 45:30. Ka kolmas veerandaeg jätkus Rapla dikteerimisel ning sisuliselt oligi mäng enne viimast vaatust otsustatud. Kalev võitis neljanda veerandi küll kolme silmaga, kuid kaotas mängu 22 punktiga.

TLÜ/Kalevi peatreeneri Raido Roosi sõnul mängisid tema mehed alla igasugust arvestust. «Kogenud mängijad tegid rumalaid otsuseid. Ma ei tea, kas see oli ülehäälestatus, aga väljakul küll see välja ei paistnud,» oli Roos omade peale pahane.

«Küsimus ei ole selles, et Rapla oleks mehitatuse poolest sedavõrd palju üle olnud. Küsimus on selles, millega me ise hakkama ei saanud. Rünnakul rabistasime, kaitses ei jõudnud me positsioonidele,» jätkas Roos, kes kritiseeris mehi ka pallikaotuste ja vähese teravuse pärast. Näiteks vabaviskeid teeniti mängu paele vaid kuus.

Eile langes Kalevi ansamblist välja keskmängija Bamba Fall, kes viibis väljakul vaid 13 minutit. Ta viskas selle ajaga küll üheksa punkti, kuid oli ebalev ning tundus füüsiliselt nõrk. «Tal on siia jõudmisest saati olnud probleem seedimisega. Käisime temaga arsti juures ning saame homme (täna – toim.) analüüside vastused,» avaldas Roos.

Kuigi Falli katseaeg Kaleviga lõpeb sel nädalal, usub Roos, et keskmängijaga sõlmitakse püsiv leping. «Pigem ikkagi ta jääb võistkonda, küll ta saab ennast korda. Ta on meile vajalik lüli, aga praegu pole me tema kehva seisu tõttu õiget pilti kätte saanud. Tema kaitsepool jätab väga-väga soovida. Me ei jõua tema pealt nii palju lappida.»

Võitjate poolel 16 silma visanud Gert Dorbek sõnas mängu järel, et sedavõrd suur võit Kalevi üle tuli talle üllatusena. «Teise ja kolmanda veerandja mängisime päris korralikult. Järgisime kaitses mänguplaani ning saime tänu sellele kiirrünnakutelt korve,» ütles ta.

Rapla resultatiivseim oli 20 punkti visanud Nolan Cressler, Kalevi parimana tõi Saage lõpuks 19 punkti (kolmesed 8/5).