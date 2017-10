Helsingi olümpiastaadion, meile kõige lähemal asuv olümpiamängude peaareen

Lisaks kopsakale medalisaagile hakati õige pea unistama võimalusest tuua olümpiamängud külla Soome lahe põhjakaldale. Ettevalmistusi selleks võeti lausa nii tõsiselt, et arhitektide Yrjö Lindegreni ja Toivo Jäntti kavanditele tuginev tulevane suurstaadion valmis Helsingis juba 1938. aastal, lootuses lähiajal saabuvale mängude korraldusõigusele.

Korraks näis, et poliitilised tõmbetuuled annavadki soomlastele nende šansi. Kaug-Idas süveneva Hiina-Jaapani sõja tõttu oli Jaapani pealinn Tokyo sunnitud loobuma 1940. aasta suveolümpia korraldamisest ja nüüd usaldatigi mängud Helsingile. Soomes – ja nõndasamuti tegelikult lõunanaabrite juures Eestis – võeti uudis vastu rõõmsa entusiasmiga, paraku muutus olukord maailmas aina ärevamaks ja spordile ei leidunud seal enam kohta. Tingituna peagi puhkenud II maailmasõjast jäid 1940. aasta mängud lõpuks üldse pidamata, nagu jäid paari järgneva aasta jooksul ära paljud muudki üritused.

Olümpiatuli lõi Helsingis loitma alles 1952. aastal, mil värskenduskuuri läbinud olümpiastaadion võis võõrustada mängude ava- ja lõputseremooniat, kergejõustikuvõistlusi, osa jalgpalliturniiri kohtumistest ja ratsutamisvõistlustest ning näidisalasid (käsipall ja soome pesapall).

Pikalt peo ootuses küpsenud soomlased osutusid asjatundlikuks publikuks ja staadionil juhtus ka rohkesti vaatamisväärset. Näiteks kergejõustikuvõistlustel, kus tegid teiste hulgas kaasa NSV Liidu koondisse kuulunud käija Bruno Junk (võitis pronksmedali 10 kilomeetri distantsil) ning jooksjad Mihhail Velsvebel ja Heino Potter, püstitati koguni 26 olümpia- ja kaheksa maailmarekordit. Ainulaadse saavutusega tuli aga toime mängude ilmselt olulisim staar, Tšehhoslovakkia jooksja Emil Zátopek, kes võitis nii 5000 ja 10 000 meetri jooksu kui ka maratoni. Perekondlikku medalikontot täiendas veel Emili abikaasa Dana Zátopková, kes sai kulla naiste odaviskes.

Soome jooksulegend, üheksakordne olümpiavõitja Paavo Nurmi on süütamas Helsingi olümpiatuld. / Eesti spordi- ja olümpiamuuseum

Kergejõustiku kõrval pälvis auditooriumi toekat tähelepanu olümpia vutiturniir, mida valitses legendaarse Ferenc Puskase juhitud imemeeskond Ungarist. Enesekindlad madjarid läbisid turniiri vägeva väravate vahega 20:2 ning lõid olümpiafinaalis Jugoslaavia vastu kaks vastuseta väravat. Seda mängu kogunes olümpiastaadionile jälgima suisa 58 553 inimest, mis püsib tänini Soome pinnal nähtud jalgpallipubliku rekordina.

Kokkuvõttes sai Soome olümpiakorraldusega eesrindlikult hakkama ja nii on Helsingi olümpiastaadion mitut puhku hiljemgi saanud võimaluse olla sportlike suursündmuste toimumispaik. See on pikalt olnud Soome jalgpallikoondise koduväljak ja näinud rohkesti tulist klubijalgpalli, kuid eeskätt on staadion tuntust kogunud kõrgel tasemel kergejõustikuareenina, millest annavad tunnistust ka 37 seal püstitatud kergejõustiku maailmarekordit.

1983. aastal peeti Helsingis ajaloolised, üldse esimesed kergejõustiku maailmameistrivõistlused mis tutvustasid maailmale näiteks Carl Lewise ja Sergei Bubka talenti. Teist korda jõudis see üleilmne kergejõustikupidu Soome pealinna aastal 2005, mil Eesti spordisõbrad said kaasa elada oma meeste edule. Mäletame ju küll, kuidas Andrus Värnik tuli maailmameistriks odaviskes ning Gerd Kanter pälvis hõbemedali kettaheites!

Lisaks jagub asjahuvilistele vaatamisväärset staadioni lähiümbruses, kuhu on aja jooksul muuhulgas kerkinud monumendid Soome spordi suurnimedele Paavo Nurmile, Lasse Virénile ning Lauri Pihkalale. Ja tähelepanu, kes soovib lähiajal Helsingit külastada, peabki piirduma vaid võistluspaiga eemalt vaatlemisega, sest praegu on staadion järjekordsete, plaanikohaselt 2019. aastani kestvate ümberehitustööde tõttu avalikkusele suletud.

Helsingi olümpia­mängude plakat. / Eesti spordi- ja olümpiamuuseum

Helsingi olümpiastaadionil toimunud olulisemaid spordisündmusi

1943 – staadionil avab uksed Soome spordimuuseum, mis asub seal tänini

1952 – Helsingi suveolümpiamängud

1957 – läbi aegade esimene jääpalli MM

1971 – kergejõustiku EM

1983 – läbi aegade esimene kergejõustiku MM

1994 – kergejõustiku EM

2005 – kergejõustiku MM

2009 – naiste jalgpalli EM-finaalturniir

2012 – kergejõustiku EM

Olümpiastaadion 1939. aastal. / Eesti spordi- ja olümpiamuuseum

Kui kõrge on staadioni torn?

Helsingi olümpiastaadion on üks Helsingi tuntumaid maamärke, mille arhitektuurilisele õnnestumisele aitab omajagu kaasa selle sihvakas torn.

Levinud on teadmine, et staadioni torni kõrgus on täpselt 72,71 meetrit, millega tähistatavat Soome odaviskaja Matti Järvineni suurtulemust, kuldmedalit 1932. aasta Los Angelese olümpial. Tagantjärele teame aga, et see ei ole nii. Torni tegelik kõrgus, 72 meetrit, on välja mõõdetud suhtes ülejäänud staadioni ja ümbritseva maastikuga, et saavutada visuaalselt parim resultaat. Odaviskega puudub sellel kahjuks igasugune seos ja lugu Järvineni rekordi tähistamisest on kõigest linnalegend. (Vt nt https://www.urheilumuseo.fi/Nayttely/keihaat.html)