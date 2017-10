Kõige kuumaverelisem reketimäng

Minu veidrad liigutused platsil meenutavad pigem kärbsepüüki kui õilsat pallimängu, kuid Siim ja Fredi pilluvad kangekaelselt positiivsust. / Sander Ilvest

Tsementranne

Õige hoie. / Sander Ilvest

Profid väidavad, et padel on reketialadest kõige vähem tehniline, kuid ABC peab siiski paigas olema. «Õige hoie on väga oluline,» näitab Fredi ette. «Keera reket küljega enda poole ja pane nimetissõrme nukk vastu käepideme külge.» Oh, kui lihtne on igal muul veidral viisil reketit pihku krabada. Minu loomupärane eelistus tundub kalduvat pannivarre hoidmise suunas… Kuid asjatundjad ei lase mul oma rannet lõhkuda, vaid panevad asja kohe paika.

«Lüüa tuleb käega, mitte randmega,» õpetab Fredi. Polegi nii lihtne – tahaks kangesti randmetega kaasa lehvitada nagu balletitantsija. Mõned aastad, mis ma väikeste luikede leeris olen veetnud, mulle padeliplatsil kasuks küll ei tule. Katsun mõttes randmed tsementi valada, löögid muutuvad kohe palju täpsemaks ning õige pea läheb ka päris mäng lahti. Eks mu paarimees päästab kõvasti palle, mille järele tõtt-öelda peaksin mina jõudma. Aga tühja sellest, kõik saavad kõvasti joosta, hüpata, püüda ja naerda.

«Padelimängus arenevad täpsus, reaktsioonikiirus ja koordinatsioon väga kiiresti,» selgitab Siim. «Ma olen märganud, et lisaks muule kasulikule arendab see ka ruumilist mõtlemist – kasutad lööke ja oskad õige pea hinnata, kuidas pall põrkab ja lendab. Nii et väga mitmekülgne ja kasulik kardiotreening.»

«Sai ikka korralikult kütta jah,» nõustub ka Lennart pärast kaht mängutundi. «Andis täitsa korraliku füüsilise koormuse. Tuli nii liikuda kui ka mõelda. See mäng pakkus õige meeldivaid emotsioone, kuigi ma ei kujuta ette, et sinna kõrvale ka väike naps tehakse. Oleks tahtnud seda proovida, aga paraku tuli hiljem autorooli istuda.»

«Sai ikka korralikult kütta jah,» oli Lennart mänguelamusega väga rahul. / Sander Ilvest

Väike naps ja tõsine trenn? Tuleb välja, et padeli puhul üks ei välista teist. «Mulle see mäng vist seetõttu nii hästi sobibki, et siin on palju kirgi ja see on nii seltskondlik,» räägib Siim, täispurjes naeratus näol. Tõtt-öelda reedab noormehe miimika, et rõõm ongi tema tavapärane emotsioon, küllap sai väärt harjumust võimendatud Ameerikas elatud aastatel. Siim on varem kakskümmend aastat kõval tasemel tennist mänginud, kuid nüüd padelile pühendunud. «Padelis on lõbu osakaal suurem kui üheski teises reketispordis! Siia ei tulda üksnes trenni tegema, vaid see on seltsielu aktiivses vormis. Paarismängu käigus saab energia üles ja ühtlasi kõik jutud räägitud. Ja kui väheks jääb, on väljakute keskel baar täiendavaks suhtluseks või kaasaelamiseks.»

Padeli-karid – mis ja kus?

Iga haarava ala värvilise pealispinna all on peidus ka takistusi. Uurin, mis need padeli puhul olla võiksid. «Kui algajana väga kõvasti lööd ja rannet kasutad, võib käsi pärast valus olla – näiteks sinul võib nii juhtuda,» muigab Siim sõbralikult. Õhtul selgub, et prohvetlik ettekuulutus vastab tõele. Käsi väriseb nii, et vesi loksub pluusile ja pastakas ei püsi peos. Kuid see on pigem naljakas kui tülikas ja hommikuks ammu unustatud. Mängus erilisi ohte ei varitse, isegi palliga piki pead saades pole kõva kolakat karta.