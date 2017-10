Tehnoloogiline rõõm

Palun, teie siidist püksikud ja maalritunked

Panasonic esitles IFA-l ka tuleviku pesupesemissüsteemi. Sina paned oma musta pesu sahtlisse ja tark süsteem kapi sees skaneerib ja selgitab, mis materjal, mis mustus. Seejärel kasib kõik puhtaks, aurutab ja triigib, voldib ja paneb teise sahtlisse. Nagu muinas- või ulmejutus. Loota on, et saabub aeg, mil meil kõigil on kodus peasumasina asemel tark pesusein ja hommikul võtad sahtlitest oma puhta pesu – ühest sahtlist siidist püksikud ja teisest rohmakad maalritunked. Mõlemad plekitult puhtad.

See läheb pessu! / Tootja foto

RoBoHon – kawaii, kawaii, kawaii

RoBoHon on paarikümnesentimeetrine robotikujuline telefon-abimees. See on väga kohmakas kirjeldus. RoBoHon on digitaalne kaaslane, millel on nunnumeetrit purustav armsusfaktor. Tegelane sai juba aastaseks ning toimetab ainult Jaapani turul. Loojaks firma Sharp.

RoBoHon võtab vastu sõnumeid ja häälkäsklusi, temaga saab pilti teha ja videot salvestada. Samuti töötab ta projektori ning nutitelefonina. Ta on kaaslane, kes oskab tantsida, sind lohutada, taksot tellida jne. Mismoodi ta välja näeb, saad näha, kui lähed Youtube’i ja sisestad otsingusõnaks «RoBoHon».

Tegelikult on see päris hirmutav – pisirobot-telefon on rohkem inimese/sõbra/lemmiklooma moodi kui lihtsalt kõlari kujuga Amazoni Alexa või pigem kasti moodi Google Home. RoBoHon on seltsiline. Robotsõber.

Ilmselt see ongi meie tulevik – robotid. Olgu nad siis kastikujulised või klassikalise roboti moodi, seksika teenijanna või rannapoisi väljanägemisega. (Huvitav, kas ka robotite puhul hakkab kehtima kohustuslik sooneutraalsus?) Robotlahendused astuvad meie igapäevaellu ning võtavad vaikselt üle aina rohkem meie olmest. Ja tegelikult on see ju ainult tervitatav. Vähemalt ma loodan elada selle ajani, mil minu vanadusnõrga ihuga aitab toime tulla mõni huumorimeelega talitajarobot.