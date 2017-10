Aadu Must: uus ja huvitav pole alati parim

Aadu Must, mul on tekkinud mulje, et olete ajaloolasena tükk maad kirglikum kui poliitikuna. Kui jutt läheb minevikusündmustele, löövad teie silmad hulga rohkem särama. Miks te üldse poliitikaga jändate, miks ikka ja jälle kandideerite?

Jah, astusin poliitikale väga lähedale juba laulva revolutsiooni päevil ega ole sealt siiani tulema saanud. Peamine põhjus peitub selles, et olen loomult meeskonnamängija. Ühtlasi olen saanud poliitikuna tegutseda mõnuga, sest mul pole kunagi olnud vajadust kümne küünega oma toolist kinni hoida: minu ülikool, minu ajalugu ja minu arhiivid on alati minu jaoks olemas olnud ning kindlustunnet pakkunud.

Teisalt on poliitika mulle kui ajaloolasele väga palju vastu pakkunud. Avastan ikka ja jälle, et kõik see, millega me tänapäeval tegeleme, on mingis kombinatsioonis kunagi juba olnud. See omakorda annab võimaluse ajaloolist kogemust tänapäevas rakendada.

Oletame, et meil on võimalik liikuda ajas 400 aastat edasi ja vaadata sealt praegusele Tartule. Mis te arvate, millisena meie aeg kõigi eelmiste ja tulevaste perioodide seast silma hakkab, kui üldse?

Oi, mulle meeldib hirmsasti selline ajas rändamise mõte. Kindlasti vaadatakse 400 aasta pärast praegusele ajale kui üleminekuperioodile: oleme mitmes mõttes muutumises. Juba ainuüksi haldusterritoriaalses mõttes asume umbes samasuguses situatsioonis, nagu sada aastat tagasi, mil osa Tähtverest liideti Tartuga ja linn hakkas ühtäkki tundma, et tal on rohkem hingamisruumi.

Lisaks ei saa unustada, et Eestis on nüüdseks juba 130 aastat käinud pidev vaidlus selle üle, kuidas oleks kõige targem avalikku haldust üles ehitada.

Usun, et tagantjärele vaadatuna näib 2017. aasta sellise hetkena, mil olime veel ametkondliku killustatuse staadiumis, kuid kus on tekkinud tänu haldusreformile võimalus sellest välja rabeleda. Praeguse aja põhiküsimus ei seisne ju selles, kas mõni vald tehakse suuremaks või väiksemaks, vaid selles, kas maakondlik tasand komplekteeritakse alt üles või ülevalt alla. Kõik targad inimesed on alati öelnud, et alt üles on õigem. Ka Euroopa kogemus kinnitab, et subsidaarsuse printsiip ehk kodus otsustamine annab kuni 40-protsendise majandusliku kokkuhoiu. Kui sa langetad kohalikke otsuseid Tartus, siis läheb see maksma x raha. Kui Tallinnas, siis kümme x-i. Kui Brüsselis, siis sada x-i.

Ometi on sageli risti vastupidi talitatud. Juba Liivimaa rüütelkond, aga ka näiteks Konstantin Päts ütles, et kui võim on nende käes, siis nemad teavad kõige paremini, kuidas seal allpool tuleb asju korraldada. Sisuliselt samamoodi on raha jaganud ka taastatud Eesti Vabariigi valitsused ja nüüd on tekkinud võimalus muutusteks.

Just. Omavalitsuste juhid on pikka aega kurtnud, et riik istub neile pähe ega anna ülesannete täitmiseks piisavalt raha. Teie olete ses kontekstis munitsipaalpoliitikuna eriti huvitavas rollis, sest teie tütar Kadri Simson on praegu majandusminister. Kas ta on ehk teile mõnes köögilauavestluses lubanud, et riik annab otsustusõiguse valdadele ja linnadele tagasi?