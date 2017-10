Põllumeeste masinaid päästab kindlustus, saaki vaid vanajumala arm

Salva kindlustusseltsi tu­­runduse ja tootearenduse juht Liisi Treier selgitas, et aasta-aastalt kasvavad põllumajandusmasinate ja seadmetega seotud kindlustusväljamaksed.

«Tänavu on Salva kindlustusel kokku 74 põllumajandussektori liikurseadmete ja nende haagiste kahju. Eelmisel aastal oli põllumajandussektoris juhtumeid 83, kuid aasta pole veel lõppenud, seega ei saa me veel põhjapanevaid kokkuvõtteid teha,» märkis Treier.

Üle poole miljoni

Sel aastal on Salva kindlustus nimetatud kahjude eest hüvitisi välja maksnud üle 175 000 euro. «Terve hulga juhtumite puhul on käsitlus veel pooleli ning need võivad juba väljamakstud summale lisada veel kuni 615 000 eurot. Selle summa sisse kuulub ka suvine juhtum, kus ainuüksi ühe mahapõlenud kombaini kahju võib ulatuda pea 400 000 euroni,» lisas Salva kindlustusseltsi turundusjuht.

Just praegusel ajal sagenevad põlengud viljakuivatites. PZU Kindlustuse turundusjuht Triin Piibor sõnas, et kuivati süttimisel katab seadmekindlustus tules hävinud kuivati, kuid seal sees hävinud vili läheb hüvitamisele vaid siis, kui ettevõtja on sõlminud ka kaubakindlustuse.

Kuid seda vilja, mis hävib põllul, pole kindlustada võimalik. «Mis puudutab kasvava saagi kindlustust, siis antud teenust Eestis ei pakuta,» lisas PZU Kindlustuse turundusjuht.

USA eeskujuks

Pala vallas tegutseva Suitsu suurtalu omanik Raigo Villemson on kaskokindlustuse sõlminud oma ettevõtte kallimatele seadmetele ja põllumasinatele, kuid saagikindlustust või muud põllumajandusettevõttele pakutavaid kindlustuspoliise ta sõlminud pole.

«Elu on näidanud, et meie kindlustusseltsid leiavad alati võimaluse, kuidas jätta kindlustussumma välja maksmata,» selgitas Villemson. Tema hinnangul tuleb erinevate komplekskindlustuste kahjunõude välja maksmisel ettevõttel endal palgata jurist, kes siis omakorda peab hakkama kindlustusseltsi juristidega vaidlema, et kahjutasu kätte saada.

Samas on Villemson arvamisel, et Eestis pakutavad saagikindlustused ei anna põllumehele täit kindlust. Tema arvates võiks Eestis samamoodi nagu USAs rakendada põllumajandusettevõtete kasumikindlustust.

See tähendab, et ettevõte saab kindlustada enda viimase kolme aasta kasumi teatud protsendi ulatuses. Näiteks, kui kaks aastat on põllumajandusettevõttel olnud hea aasta ja ühel aastal on ikaldus, siis katab kindlustus halbade olude tõttu saamatajäänud tulu.

«Minu teada on selline kindlustus väga levinud vaid USAs. Võib olla on see ka kusagil Euroopa riikides kasutusel, kuid minul andmed selle kohta puuduvad,» märkis Villemson.

Tema teada ei tegutse Ameerika Ühendriikides ükski põllumajandusettevõte ilma vastava kindlustuseta. «Sel kindlustusel on ka muidugi hulk klausleid, mida põllumees järgima peab. Näiteks ei tohi alustada külvi enne kindlustusseltsi paika pandud kuupäeva,» selgitas ta.

Veel on seda tüüpi kindlustamise eelis ka see, et kindlustusega saab hajutada riske, mida toovad kaasa hinnavõnked börsil. Samas mõistab Suitsu suurtalu peremees, et Eesti on sedasorti kindlustuse jaoks siiski liiga väike piirkond.