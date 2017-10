Nobeli preemia saanud lahendus aitab Eestis ausalt lasteaiakohti jagada

Veski sõnul peavad vanemad praegu ise selgeks tegema, kui suure nõudlusega on nende eelistatud koolid või lasteaiad. «Lõpuks kõhutunde järgi langetame otsuse, kuhu oleks võimalik koht saada,» sõnas ta.

Edasilükatud jagamise algoritmi puhul pole vanematel vaja oma pead vaevata sellega, kui suur tung on soovitud kooli või lasteaeda. «Süsteem garanteerib, et kui sul on võimalus sinna saada, siis see võimalus ka realiseerub,» kinnitas Veski.

Milliste kriteeriumide alusel kohti jagada, otsustab kohalik omavalitsus. Veski sõnul on osa andmeid ametnikel teada. «Nad teavad, kus sa elad, kas sinu teised lapsed käivad seal, ja neid andmeid ei pea vanemad sisestama,» selgitas ta.

Vanema ülesandeks jääb koostada oma soovi järgi pingerida lasteasutustest. «Ma arvan, et Tallinnas piisab viiest-kuuest lasteaiast, koolist, sest nõudlus piirkondades ei ole nii suur,» arvas tänavu doktoritöö kaitsnud Veski.

Edasilükatud vastuvõtu algoritm paneb lapsed paika esimese eelistuse järgi, kuid see nimekiri ei jää selliseks. Kui soovijaid on rohkem kui kohti, siis võrreldakse, kas mõni laps elab näiteks lähemal kui teine, ja sel juhul otsib ta kaugemal elavale lapsele uue koha. «Niimoodi käib see lapsed läbi, kuni kõigile on koht määratud,» püüdis teadlane keerulist algoritmi võimalikult lihtsalt selgitada.

Senise süsteemi hädad

Veski on veendunud, et algoritm on tõhusam kui seni mitmes omavalitsuses kasutusel olev ARNO süsteem. Ta tõi näiteks Tartu, kus kaks eelistatud lasteaeda sai vanem ise määrata ja kaks pakkus välja ARNO.

«2015. aasta kevadel Tartu haridusosakonnaga vesteldes selgus, et pooltele peredele ei sobinud ARNO pakutud koht ja nad katsusid leida teise lasteaia,» rääkis ta.

Veski lisas, et kohtade jagamine toimiks paremini, kui vanematelt küsitaks rohkem eelistusi ja neid käsitletaks edasilükatud vastuvõtu meetodil. Sel juhul poleks vanematel põhjust lasteaiaga otse suhelda, sest kohad oleksid juba täis ja parim võimalik koht juba määratud.

«Siin on tihti olukord, kus minu valikud mõjutavad teise lapse võimalusi saada koht eelistatud lasteaias. Kui ma hiljem oma kohast loobun, siis teisel perekonnal võib olla väga raske oma eelistus realiseerida,» sõnas ta.

Teadusprojekti käigus suheldi kümne Eesti omavalitsusega. «Harku oli üks vähestest, kes tahtis oma süsteemi muuta, ja neil oli hea võimalus koos meiega seda teha,» ütles Veski.

Aitab koolivõrku planeerida

Veski hinnangul pole algoritmi vaja omavalitsuses, kus on piisavalt lasteaiakohti, ega ka juhul, kui kaks lasteaeda asuvad teineteisest piisavalt kaugel. Kui aga väga palju perekondi tahab panna oma lapse samasse lasteaeda, siis on algoritmist kohtade jagamisel abi ning koha saamine ei sõltu sellest, kas vanemad käisid lasteaiajuhatajaga rääkimas või mitte. Kohtade jagamine on täiesti läbipaistev.

Samuti on Veski kinnitusel algoritmist abi koolivõrgu planeerimisel. «Praegu saab haridusamet aimata, kuhu tahetakse panna, aga ei tea tegelikke eelistusi,» selgitas ta.

Algoritmi kasutades oleks aga täpselt teada, milliseid koole vanemad eelistaksid, sest selle süsteemi puhul pole vanematel mingit vajadust oma eelistusi varjata. Ta tõi näiteks Tallinna Kalamaja asumi, kus mõned vanemad on jätnud Gustav Adolfi gümnaasiumi oma eelistusena märkimata, sest on veendunud, et laps sinna nagunii ei pääse.

«Selle algoritmi puhul on alati mõistlik kool kirja panna, isegi kui on suur tõenäosus sinna mitte saada kohta. Alati tasub proovida,» kinnitas Veski.

Osalised kokku

Aastal 2012 said sobitusmehhanismide uurimise eest Nobeli majanduspreemia Lloyd S. Shapley ja Alvin E. Roth. Viimase eestvedamisel on sobitusmehhanisme Ameerika Ühendriikides rakendatud peale tööjõuturu ka näiteks koolikohtade jagamisel.

Roth näitas, et praktiliste jagamisküsimuste juures on just stabiilsus kriitilise tähtsusega. Stabiilse sobituse korral ei ole peredel mõtet otsida paremat kohta järelturul, sest nende parim võimalus on juba teoks saanud. Shapley panused olid teoreetilisemad ning muuhulgas näitas ta, et stabiilse sobituse saab alati leida.

