Linda küla viimane eestlane – vanatädi Linda

Kõige rohkem elab eestlasi Abhaasia-Venemaa piiril Salmes, mis kannab nüüd abhaasiapärast nime Psou samanimelise piirijõe järgi. Kohaliku eestlaste kogukonna ühe juhi Larina Lestmani abiga saadud andmete põhjal elab peamiselt armeenlastest elanikega Salmes 90–95 inimest, kes peavad end eestlaseks. Salmest veidi üleval pool mägedes asuvas endises Sulevi külas (nüüdne nimi Psouhua) elab 40 eestlast ja eestlaste järeltulijat. Sulevi küla on ka ainus koht Abhaasias, kus eestlased moodustavad külaelanikest enamuse.

1960. aastatel elas Salmes ja Sulevis kokku üle 600 eestlase. Kõrvuti asuvad külad moodustasid kõige rohkearvulisema eestlaste kogukonna Abhaasias.

Salme lähedal Musta mere rannikul Getšripšis, mida eestlased on sealsete kunagiste soode pärast alati kutsunud Konnalinnaks (gruusiapäraselt tuntud ka kui Leselidze, kus näiteks Heino Puuste püstitas 1983. aastal Eesti odaviskerekordi täpselt 91 meetriga), elab vähemalt 20 eestlast. Mõned üksikud eestlased elavad ka Konnalinna lähedal Tsandripšis.

Suhhumist paarkümmend kilomeetrit ida poole jäävast Estonia külast (küla praegune, abhaasiapärane nimi Dopukõt) leidis Postimees üheksa eestlast, kellest kolm rääkisid eesti keelt. Ülejäänud kuus eesti keelt ei kõnelenud, aga pidasid end rohkemal või vähemal määral eestlasteks. Lisaks elab külas veel vähemalt kümmekond inimest, kelle üks vanem või vanavanem on eestlane, aga kes ennast eestlusega eriti ei seosta.

Veel 1960. aastatel elas Estonias paarsada eestlast, aga nii nagu Alam- ja Ülem-Lindas põgenesid ka paljud Estonia eestlased sõja ajal ajaloolisele kodumaale, kui Eesti riik neile evakueerimiseks lennuki järele saatis. Evakueerimiseks kasutatud Suhhumi lennujaam asub üsna Estonia küla lähedal.

Vähemalt sadakond eestlast ja eestlaste järeltulijat elab Abhaasia linnades, peamiselt Suhhumis, ning üksikute inimeste kaupa üle riigi.

Pealinnas kogukonda pole

Kõige keerulisem on hinnata eestlaste arvu Suhhumis, kus eestlastel pole tekkinud ühist kogukonda ning omavaheline suhtlemine ei ole kuigi aktiivne. Postimehe ajakirjanikul ja Tallinna Ülikooli ajaloolasel Aivar Jürgensonil õnnestus Suhhumis kohtuda 12 eestlasega, kellest üheksa rääkisid eesti keelt: osa päris hästi, osa raskustega. Nimeliselt on teada veel vähemalt paarkümmend Suhhumis elavat eestlast, kuid kindlasti elab neid seal rohkemgi.

Kui eesti külades elavad eranditult omaaegsete Eestist ümberasunute järeltulijad, siis Suhhumi eestlaste hulgas leiab ka sinna nõukogude ajal elama kolinud inimesi. Üks väga head eesti keelt rääkiv naine kolis perega Eestist Suhhumisse elama aga alles 2011. aastal.

Rohkem eestlasi elab veel tuntud Abhaasia kuurordis Gagras (vähemalt 20 inimest, aga eesti keelt oskab neist vaid mõni üksik) ja Suhhumi külje all Aguzderas (vähemalt kaheksa, kellest eesti keelt räägib kolm). Üksikud eestlased elavad Gudautas, Drandas, Kodori jõe orus ja Otšamšõra lähedal.

Postimehe hinnangul võib kindalt väita, et praegu elab Abhaasias 250–300 eestlast, kellest umbes pooled räägivad veel ka eesti keelt. 2011. aastal Abhaasias korraldatud rahvastikuloenduse andmetel nimetas ennast eestlaseks 351 inimest. Kokku elab Abhaasias 240 000 inimest.

Abhaasia on rahvusvaheliselt tunnustamata riik Musta mere rannikul Venemaa ja Gruusia vahel. Gruusia peab Abhaasiat oma okupeeritud territooriumiks, mida ta de facto ei kontrolli enam alates 1993. aasta sügisest, kui nad kaotasid abhaasidele sõja. Abhaasia peamine toetaja on Venemaa, kes on üks neljast maailma riigist, kes on tunnustanud neid iseseisva riigina. Ülejäänud kolm on Venezuela, Nicaragua ja Nauru.

Ülem-Linda kalmistul on paljud hauad heas korras, isegi kui kadunukeste omaksed elavad Eestis. / Foto: Jaanus Piirsalu

Eestlaste arvukus Abhaasias viimase 135 aasta jooksul Linda ja Estonia küla aladele asusid esimesed eestlased elama 1882. aastal. Pärast seda hakkas eestlaste arv looduslikult kaunis Abhaasias kiiresti kasvama. Rahvaloenduste andmeil on eestlaste arv tänapäevases Abhaasias olnud järgmine: 1886. aastal – 846 inimest (1,2% rahvastikust)

1926. aastal – 1633 inimest (0,8% rahvastikust)

1939. aastal – 2282 inimest (0,7%rahvastikust)

1959. aastal – 1882 inimest (0,5% rahvastikust)

1979. aastal – 1445 inimest (0,3% rahvastikust)

1989. aastal – 1466 inimest (0,3% rahvastikust)

2003. aastal – 446 inimest (0,2% rahvastikust)

2011. aastal – 351 inimest (0,1% rahvastikust) Allikas: www.ethno-kavkaz.narod.ru/rnabkhazia.html

Postimees alustab selle looga artiklisarja Abhaasia eestlastest, kelle kodakondsusprobleemidest oleme tänavu palju kirjutanud. Postimehe reis Abhaasiasse toimus tänu Eesti rahvuskaaslaste programmi toetusele.