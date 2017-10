Anett Kontaveidi nukker aastalõpp: seitse turniiri, üks võit

Juunis võitis eestlanna Hollandis ’s-Hertogenboschis elu esimese WTA turniiri, võitles hästi Wimbledonis ja jõudis juuli lõpus Gstaadi turniiril finaali. Sestpeale on aga kõik allamäge läinud. Cincinnati turniiri allajäämisest Petra Kvitovale ei maksnud suuremat numbrit veel teha, ka kaotused New Havenis Mirjana Lucic-Baronile (sel hetkel WTA edetabelis 31. kohal) ja US Openil Lucie Šafarovale (WTA 37.) olid tasavägised allajäämised samal tasemel olevatele tippmängijatele.

Ent Kontaveit pole justkui jalgu alla saanudki. Tema viimase kahe ja poole kuu ainus võit pärineb Guangzhou turniirilt, kus ta alistas avaringis itaallanna Jasmine Paolini (WTA 135.), ent kaotas siis kvalifikatsiooni kaudu põhitabelisse jõudnud austraallannale Lizette Cabrerale (WTA 153.). Tolle allajäämise põhjuseid polnud vaja kaugelt otsida – tervis jukerdas, õiget mängijat eestlannast tol päeval polnudki.

Paremaks ei läinud seis ka Wuhanis, kus reketid tuli taas pakkida avaringi järel. Seekord jäi Kontaveit alla poolatarile Magda Linettele, kes jõudis jällegi põhitabelisse kvalifikatsiooniturniirilt. Ning ka Pekingis kaotas Kontaveit avaringis, sedapuhku Austraaliat esindavale Daria Gavrilovale.

Laias laastus võib Kontaveidi lüüasaamised siiski kaheks jagada. Esiteks neli kaotust maailma esiviiekümnesse ja kõrgemalegi kuuluvatele mängijatele. Kahekordne Wimbledoni võitja Kvitova on olnud maailma edetabelis teine ja Šafarova viies, ka kogenud Lucic-Baroni on küündinud tabelis 20. kohani.

Liiati on kõik need kohtumised olnud eranditult tasavägised. Nii Kvitovalt, Lucic-Baronilt kui ka Safarovalt suutis Kontaveit näpata seti. Jah, eestlanna tegi küll vägeva esimese poolaasta ja sellega kaasnes ka edetabelis võimas hüpe, kuid tema tase pole veel nii võimas, et selliste tugevate vastaste vastu peaks automaatselt võitu eeldama.

Teisalt on Kontaveit pidanud kaks korda tunnistama kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud mängija paremust. Sellisel juhul võib eeldatava autsaideri trumbiks sageli osutuda asjaolu, et tema on jõudnud end juba turniiril «soojaks mängida», sellal kui eeldatavalt tugevam vastane alles kohaneb väljakutega. Ja nagu öeldud, oli Kontaveit näiteks Cabrera vastu hädas tervisega.

Eile Linzis tegi eestlanna Buzarnescu vastu seitse topeltviga ja hulgaliselt lihtvigu, kuid need näitajad ongi tema ründavat mängustiili arvestades tihti kõrgemapoolsed. Samuti näitas rumeenlanna murdepallidel külma närvi, päästes 14 seesugusest koguni kümme. Kontaveit kippus samas kohati äralöökidega liialt kiirustama.

Kas üli- ja ülepüüdlikkus on tingitud kergest närvipingest või millestki muust, teab vaid Kontaveit ise, kuid suures plaanis ei ole paanitsemiseks veel vähimatki põhjust. Tasub meenutada, et tänavust aastat alustas Kontaveit maailma edetabeli teisest sajast, tipptasemel pole aga enam ainsatki «lihtsat» vastast ega mängu.