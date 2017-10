Tartu valimisralli lõppu ilmestab mitu suurt lindilõikamist

Sellesse loetellu võib lisada veel palju teisi üritusi, mis vahetult valimistele eelnevateks nädalateks linnavalitsuse liikmete nädalakavasse mahutati. Näiteks käis linnapea möödunud esmaspäeval Tartu laste turvakodus, sest seal avati uus mänguväljaku atraktsioon, täpsemalt ronila.

Eelmisel teisipäeval osales Urmas Klaas rahvusarhiivi loodud internetilehe «Tartu 1867» avalikul esitlusel. Möödunud laupäeval oli linnapeal aga piisavalt aega, et käia autorilaulufestivali Lehesaju Muusika avaüritusel.

Neli aastat tagasi keskerakondlase Meelis Pai eestvõttel Tallinnas mängu toodud hiiglaslikule vahtplastist Ülemiste vanakesele, mis maksis 41 000 eurot, jäävad Tartu tänavused valimiseelsed ettevõtmised nii vaatemängu kui ka maksumuse poolest muidugi alla, ent linlaste tähelepanu on need siiski kõvasti tõmmanud. Seepärast on nii mõneski kuluaarivestluses avaldatud imestust, et tudengite seas populaarse ajaveetmiskohana tuntud Pirogovi platsi uuendustööde lõpptähtaeg jäi valimiste järele ehk oktoobri lõppu.

Pole hea toon

Valimisliidu Tartu Heaks esindajad juhtisid varjatud valimiskampaaniale tähelepanu juba enne Kaarsilla avamist, kui kirjutasid oma veebilehel, et ei pea heaks tooniks kavandada otse valimiste aktiivse eelhääletuse ajale suurejoonelisi lintide lõikamisi.

«Seni on see olnud rohkem Tallinna ja Keskerakonna pärusmaa, nüüd on aga taunitav komme ka Tartusse jõudnud,» seisis valimisliidu Facebooki seinal. Muu hulgas rõhutati seal, et kõikide lindilõikamistega kaasnevad linlaste rahaga tehtud kulutused, millega reklaamitakse linnavalitsuse liikmeid, kes pole vastava objekti valmimisega üldse vahetult seotud.

Ka valimisliidu Tartu Eest kandidaat ja üks juhtfiguure Tanel Tein ütles, et ta ei saa aru, miks üleüldse avatakse asju, mis on juba olemas. «Kui oleks näiteks Kivisild taastatud, siis seda tasuks lindilõikamisega tähistada, aga kui rekonstrueeritakse ära linlastele oluline asi, siis miks seda uuesti avada,» sõnas ta.

«Muidugi on tore, kui turuhoone tehakse korda, aga see on ju renoveerimine. Kui ma teen kodus remonti, värvin näiteks seinad ära, siis ma ju ei kutsu inimesi endale külla, et mul on nüüd uus kodu. See on populism ja mulle selline asi ei meeldi,» lisas Tein.

Tänatakse ehitajaid

Linnapea Urmas Klaas ütles poliitiliste konkurentide kriitikale vastates, et Tartu linnas on tähtsaid asju avatud nii enne valimisi ja avatakse ka pärast.

«Kaarsild on Tartu linna sümbol ja on täiesti arusaadav, et selliste suurte objektide valmimist tähistatakse. Aga minu antud juhtnöör linna avalike suhete osakonnale oli see, et need avamised oleksid tagasihoidlikud, intelligentsed ja Tartule kohased,» väitis Klaas.

Ühtlasi selgitas linnapea, et avaürituste peamine eesmärk on olnud tänada ehitajaid. Ka väitis ta, et neid objekte, mis sügisel valmis saavad, on tegelikult rohkem, kui neid, mida pidulikult avatakse. «Asjad saavad valmis siis, kui nad saavad. Näiteks uue nädala teisipäeval peetakse Raatuse koolimaja sarikapidu,» tõi Klaas näite.

Mis puudutab aga turuhoone avamist, siis pole Klaasi väitel vahet, kas see avatakse

15. augustil või 15. oktoobril. «Küll on aga Tartu rahva seisukohalt oluline, et see avatakse esimesel võimalusel, kui tööd on tehtud.»