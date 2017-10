Hiiglasliku kütusevarguse uurimine tolmab riiulil

2016. aasta suvi Estonia kaevanduses Väike-Pungerjas. Eesti Energia staažikas töötaja ja Ida-Virumaal harrastussportlasena tuntud Oleg (nimi muudetud – R. B.) tangib kaevanduse suletud territooriumil Jetoili tanklas riigifirma tsisternauto pilgeni kütust täis.

Tankla mõõdik näitab, et paaki voolas 5000 liitrit kütust. Oleg sõidab oma veoautoga otsejoones kümneid meetreid maapinnast allpool asuvase kaevandusse, kus tsisterni tangitud kütus jõuab lõpuks pikkades vahetustes töötavate kaevandusmasinate bensiinipaakidesse. See on Estonia kaevanduse igapäevane rutiin ja kõik paistab nüüdki täiesti tavapärasena.

Ent maapinnale naastes saadab Oleg oma nimekaimust ametivennale SMSi teatega, kus on kirjas number 0,2. Ning et ees ootava puhkuse tõttu vajavat ta raha kiiremini. Sel hetkel astuvad mehe juurde Eesti Energia sisekontrolli töötajad, kes paluvad Olegil endaga kaasa tulla.

Järgnenud vestlus kinnitab sisekontrolli kahtlusi: Estonia kaevanduses on pikemat aega toimunud tööandja tagant organiseeritud kütusevargus. Nimelt oli sisejuurdlus juba mõnda aega tagasi avastanud maapinnal tegutsevast tanklast ebaseadusliku kraani, mis suunas tangitavast kütusest osa salamahti tankla mahutitesse tagasi.

Näiteks Eesti Energia poolt mõõdiku põhjal Jetoilile kinni makstud 5000 liitri tankimisel liikus tanklasse tagasi 200 liitrit. Seda sümboliseeris ka Olegi saadetud SMSis number 0,2. Samast telefonist paljastus veel palju teisigi samasisulisi SMSe. Mehe kinnitusel sai ta iga tagasipumbatud liitri pealt endale 30 senti puhastulu, mis andnud igakuiseks palgalisaks kuust sõltuvalt 1500–2000 eurot.

Sisekontroll teadis juba siis, et peale Olegi osales selles kuritegelikus petuskeemis veel mitu kaevanduse paakauto juhti. Et kaevanduse kütusekäive oli kuus kuni 200 000 liitrit, oli Eesti Energia maksnud iga kuu kinni minimaalselt 5000 euro väärtuses saamata jäänud kütust.

Vestluse käigus saabus jahmatav teadmine: selline kütusevarguse süsteem olevat kaevanduses toiminud juba vähemalt viimased kümme aastat. See tähendab ka tagasihoidlike arvestuste järgi riigifirmale poole miljoni euro suurust kahju.

Et vargus oli organiseeritud, lõhnas asi kuritegeliku ühenduse paragrahvi järele. 30. augustil 2016. aastal esitaski Eesti Energia prokuratuuri kuriteoteate. Kohalik kriminaalpolitsei oli elevil – nad olid äsja tõestanud Sillamäel Silmeti haruldaste muldmetallide tehases töötajate organiseeritud tooraine varguse ja nägid Estonia kaevanduse kütusevarguses perspektiivi sama uhkeks kriminaalasjaks.

Uurijatele olid teada kaevanduses paakauto juhtidele lisatasu maksmist organiseerinud kolleeg ehk brigadir. Samuti võimalik pettuse võtmeisik. Niiditõmbaja paistis olevat Jõhvis üht nurgatagust kütusetanklat pidav Andrei, kelle nainegi töötab samas Estonia kaevanduses.

Ehkki petuskeemis kasutatud tanklat käitab kütusefirma Jetoil, toimetas sellega seotud argiasjades hoopis seesama kohalik tanklaärikas Andrei. Kuidagi suudeti korraldada nii, et tanklas kütuse tagasivooluks mõeldud peenike toru asendati korraliku tagasivoolukraani ja voolikuga.

Kütuse tagasivool ei saanud olla juhuslik, sest selle käivitamiseks pidi skeemi kaasatud paakauto juht selle eraldi liigutusega käivitama. Seda kinnitavad tankla arvukad videosalvestised. Kuidas see ebaseaduslik kraan jäi märkamata tanklat regulaarselt inspekteerinud sõltumatutele kontrollidele, on muidugi omaette küsimus.